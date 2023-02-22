26 февраля на выставке MWC 2023 дебютирует линейка Xiaomi 13, состоящая из обычной и Pro-версии, которые, как ожидается, будут оснащены SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 последнего поколения.
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Европейская розница уже располагает спецификациями и ценами на глобальные модификации новинок. В частности, говорится, что обе модели будут доступны в черном и белом исполнении. Простая версия получит 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти, ее стоимость составит 999,9 евро или примерно 80 000 рублей. Старшая оценивается в 1299,9 евро или чуть более 100 000 рублей.
Характеристики топового Xiaomi 13 Pro будут такими же, что и у аппарата, ориентированного на китайский рынок: ОС с оболочной MIUI 14, 6,73-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц. Объем ОЗУ LPDDR5X увеличен до 12 ГБ относительно базового Xiaomi 13. Тройная задняя камера Xiaomi 13 Pro будет состоять из 50 Мп сенсора Sony IMX989, 50 Мп телеобъектива с системой плавающего фокуса и 50 Мп широкоугольной камеры.
Простой Xiaomi 13 также оснащен тройной задней камерой, но два дополнительных сенсора имеют разрешение 10 Мп и 12 Мп соответственно. Разрешение фронтальной камеры в обоих смартфонах составит 32 Мп.
Что касается питания, то в версии Pro нас ждет аккумулятор на 4820 мАч, 120-ваттная проводная зарядка и возможность использовать беспроводную мощностью 50 Вт. Xiaomi 13 будет довольствоваться аккумулятором на 4500 мАч, а мощность проводной зарядки снизится до 67 Вт.
Сообщается, что коллаборация с Leica Camera AG будет продолжена, так что новинки можно будет использовать совместно со съёмными объективами от немецкого производителя фотооптики премиум-класса.