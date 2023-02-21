В недалёком будущем ожидается релиз смартфона Motorola Edge 40 Pro, а пока появилась возможность познакомиться с ним благодаря сведениям в консоли Google Play. Это флагманское устройство, представляющее собой переименованный представленный в Китае в декабре Moto X40.
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Примерно неделю назад Motorola Edge 40 Pro уже отметился в базе бенчмарка Geekbench. Его появление в Google Play показало ряд характеристики и дизайн устройства.
Работает смартфон на процессоре Snapdragon 8 Gen 2 и у него 12 ГБ оперативной памяти. Разрешение его экрана 2400 х 1080, диагональ 6,7 дюйма, частота обновления 165 Гц. Экран имеет изгиб и отверстие под камеру. Все кнопки размещены на правой стороне корпуса.
Разрешение основной камеры составит 50 Мп, столько же сверхширокоугольной и 12 Мп телефото. Разрешение передней камеры необычно самое большое и равно 60 Мп.
Вполне ожидаемо смартфон выйдет на системе Android 13. Есть защита IP68 от воды и пыли, батарея ёмкостью 4600 мАч и зарядка мощностью 125 Вт. Имеется также беспроводная зарядка на 15 Вт и обратная проводная зарядка мощностью 5 Вт. Установлены стереодинамики и оптический сканер отпечатков под экраном. Наконец, можно будет поставить сразу две SIM-карты, сообщает Androidheadlines.