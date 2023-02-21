Аппарат с 12 ГБ памяти скоро будет представлен

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

В недалёком будущем ожидается релиз смартфона Motorola Edge 40 Pro, а пока появилась возможность познакомиться с ним благодаря сведениям в консоли Google Play. Это флагманское устройство, представляющее собой переименованный представленный в Китае в декабре Moto X40.

реклама

Примерно неделю назад Motorola Edge 40 Pro уже отметился в базе бенчмарка Geekbench. Его появление в Google Play показало ряд характеристики и дизайн устройства.

Работает смартфон на процессоре Snapdragon 8 Gen 2 и у него 12 ГБ оперативной памяти. Разрешение его экрана 2400 х 1080, диагональ 6,7 дюйма, частота обновления 165 Гц. Экран имеет изгиб и отверстие под камеру. Все кнопки размещены на правой стороне корпуса.

Разрешение основной камеры составит 50 Мп, столько же сверхширокоугольной и 12 Мп телефото. Разрешение передней камеры необычно самое большое и равно 60 Мп.

рекомендации 3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68 3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Вакансия: Автор новостей широкого профиля Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Вполне ожидаемо смартфон выйдет на системе Android 13. Есть защита IP68 от воды и пыли, батарея ёмкостью 4600 мАч и зарядка мощностью 125 Вт. Имеется также беспроводная зарядка на 15 Вт и обратная проводная зарядка мощностью 5 Вт. Установлены стереодинамики и оптический сканер отпечатков под экраном. Наконец, можно будет поставить сразу две SIM-карты, сообщает Androidheadlines.