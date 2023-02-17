Разблокировка будет бесплатной

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По данным ресурса Mobiletelefon.ru, компания Oppo приняла решение разблокировать ввезенные в РФ серыми способами смартфоны OnePlus 11. Напомню, что ранее некоторые покупатели жаловались на невозможность звонить и принимать звонки. Как считают эксперты, «пойти на попятную» китайскую компанию заставила волна негатива, поднявшаяся в СМИ, социальных сетях и на тематических ресурсах. Россия – важный рынок для BBK и ее дочерних компаний, и было бы глупо терять доверие потребителей из-за небольших серых партий мобильных устройств.

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Глобальная версия OnePlus 11 не продается в РФ официально, а в Европе и США предлагается дороже, чем в Китае. Что же касается непосредственно разблокировки – Oppo выдала необходимые полномочия и инструкции для нее сервисной компании Telemix. Подчеркивается, что разблокировка будет бесплатной, причем смартфон можно будет отправить на перепрошивку курьерской службой. Вероятно, данный случай станет прецедентом для всех брендов BBK – так, Realme рекомендовала российским покупателям, столкнувшимся с ограничением функций на их китайских версиях смартфонов, обращаться в поддержку компании для решения проблемы. Разумеется, упомянутые ограничения касаются не только России – на Reddit также появлялись сообщения от пользователей из различных стран, обладающих китайскими версиями Realme 10 Pro и Realme 10 Pro+.