В серии Poco X5 ожидается третья модель

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

Бренд Poco недавно представил смартфоны серии X5 в Индии и Европе. В Индии предлагается только модель X5 Pro, а в Европе есть и более дешёвый Poco X5 5G. Вскоре дуэт смартфонов может превратиться в трио, поскольку ведётся работа над моделью Poco X5 GT. Известно это стало после того, как аппарат увидели на сайте сертификации IMDA. Ранее его обнаруживали и на нескольких других сайтах сертификации.

реклама

Poco X5 GT будет устройством средней ценовой категории. На сайте IMDA оно указано под модельным номером 23049PCD8G. Описание говорит о поддержке стандарта связи 5G. Есть также стандарты Bluetooth и Wi-Fi, хотя точные версии неизвестны.

рекомендации 3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Сертификационный сайт Бюро индийских стандартов (BIS) показал другой модельный номер 23049PCD8I. Не исключено, что эта модель окажется переименованным Redmi Note 12 Turbo, появления которого скоро ждут в Китае. В нём может использоваться система на чипе Snapdragon 7 Gen 2 и зарядка мощностью 67 Вт. Среди прочих характеристик экран AMOLED размером 6,67 дюйма с частотой 120 Гц, батарея ёмкостью 5500 мАч и передняя камера 16 Мп. Сзади могут быть три камеры с основной 50 Мп, сверхширокоугольной 8 Мп и макро 2 Мп, пишет mysmartprice.