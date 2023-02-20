Бренд Poco недавно представил смартфоны серии X5 в Индии и Европе. В Индии предлагается только модель X5 Pro, а в Европе есть и более дешёвый Poco X5 5G. Вскоре дуэт смартфонов может превратиться в трио, поскольку ведётся работа над моделью Poco X5 GT. Известно это стало после того, как аппарат увидели на сайте сертификации IMDA. Ранее его обнаруживали и на нескольких других сайтах сертификации.
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Poco X5 GT будет устройством средней ценовой категории. На сайте IMDA оно указано под модельным номером 23049PCD8G. Описание говорит о поддержке стандарта связи 5G. Есть также стандарты Bluetooth и Wi-Fi, хотя точные версии неизвестны.
Сертификационный сайт Бюро индийских стандартов (BIS) показал другой модельный номер 23049PCD8I. Не исключено, что эта модель окажется переименованным Redmi Note 12 Turbo, появления которого скоро ждут в Китае. В нём может использоваться система на чипе Snapdragon 7 Gen 2 и зарядка мощностью 67 Вт. Среди прочих характеристик экран AMOLED размером 6,67 дюйма с частотой 120 Гц, батарея ёмкостью 5500 мАч и передняя камера 16 Мп. Сзади могут быть три камеры с основной 50 Мп, сверхширокоугольной 8 Мп и макро 2 Мп, пишет mysmartprice.