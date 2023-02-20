Они будут доступнее по цене по сравнению с флагманами Xiaomi 13

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

Если в Китае линейка смартфонов Xiaomi 13 уже продаётся, то в других странах этих аппаратов ещё не дождались. Xiaomi 13, 13 Pro и 13 Lite 5G для международного рынка будут представлены на выставке MWC 26 февраля. Тем временем, уже есть сведения о новых моделях. Если в прошлом году промежуточными аппаратами после появления основных флагманов стали Xiaomi 12S, то в этом году ожидается релиз Xiaomi 13T.

реклама

Сама Xiaomi по этому вопросу пока помалкивает, но зато делиться своими сведениями известный инсайдер Digital Chat Station. По его мнению, смартфоны 13T будут представлены до конца года и содержат минимум две модели - 13T и 13T Pro. Эти аппараты будут урезаны по сравнению с Xiaomi 13 ради уменьшения цены.

Xiaomi 13T ждут в последнем квартале года. В Китае один из этих двух смартфонов может появиться под именем Redmi K60 Extreme Edition. Инсайдер Мукул Шарма недавно писал, что смартфоны 13T уже тестируют в разных странах Европы и Евразии. Спецификации этих устройств пока названы не были.

Что касается международного варианта Xiaomi 13 Pro, он получит процессор Snapdragon 8 Gen 2, память LPDDR5X и хранилище UFS 4.0. Ёмкость аккумулятора составит 4820 мАч, мощность проводной зарядки 120 Вт, беспроводной 50 Вт и реверсивной 10 Вт.

Камеры разработаны совместно с брендом Leica. Сзади их три с основной 50 Мп с 1-дюймовым сенсором Sony IMX989. Сверхширокоугольная камера и телефото с OIS также имеют разрешения по 50 Мп. Разрешение передней камеры составляет 32 Мп.

рекомендации 3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Устройство работает на Android 13 с оболочкой MIUI 14. Аппарат предлагает смотреть на экран LTPO AMOLED размером 6,7 дюйма с разрешением QHD+ с небольшим изгибом и вырезом под камеру. Этот экран защищён стеклом Corning Gorilla Glass Victus, а максимальная яркость у него достигает 1900 нит, пишет mysmartprice.