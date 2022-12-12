В воскресенье были анонсированы два смартфона флагманской серии Xiaomi 13, а их продажи в Китае начнутся в среду. Тем временем, компания Micron Technology сообщает, что в этих аппаратах впервые установлена её новейшая оперативная память LPDDR5X с максимальной скоростью 8,533 Гбит/с.
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Скорость этой памяти стала на 33% выше по сравнению с пиковой скоростью памяти прошлого поколения LPDDR5, у которой рекорд составил 7,5 Гбит/с. Вице-президент подразделения мобильных телефонов Xiaomi Group Сюй Чунли говорит, что память Micron LPDDR5X способна улучшить взаимодействие устройства и пользователя при работе с камерами, обработке снимков, выполнении переводов на основе искусственного интеллекта и в прочих функциональных возможностях.
Среди остальных характеристик этих устройств новейший процессор Snapdragon 8 Gen 2, хранилище типа UFS 4.0 объёмом до 512 ГБ. Объём оперативной памяти составляет 8 или 12 ГБ. Разрешение основной камеры равно 50 Мп, поддерживается съёмка видео до 8K 24 кадра/с, пишет gadgettendency.