В январе появлялась информация, согласно которой компания Huawei разрабатывает мобильные процессоры. Несколько лет назад Министерство торговли США запретило Huawei приобретать передовые чипы, изготовленные на предприятиях с использованием американских технологий. В прошлогоднем флагманском смартфоне Mate 50 Pro использовался процессор Snapdragon 8+ Gen 1 без поддержки стандарта связи 5G.
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В конце января администрация президента США заявила, что отклоняет новые запросы на экспортные лицензии для поставляющих Huawei продукцию американских компаний. Когда запас чипов Snapdragon у Huawei иссякнет, у неё не останется даже версий только с 4G. В Китае крупнейшее предприятие SMIC производит чипы в лучшем случае на техпроцессе 12 нм и 14 нм против 3 нм у TSMC и Samsung. В результате Huawei сейчас не может производить чипы, способные конкурировать с Qualcomm и MediaTek.
Huawei запрещено получать не только процессоры с применением американских технологий, но и оборудования для их производства. Такое оборудование производит голландская фирма ASML.
Huawei пытается справиться своими силами. Она подала патентную заявку на компоненты ультрафиолетовой литографии (EUV), обеспечивающие более равномерный источник света, чем оборудование ASML. Если у Huawei получится задуманное, это принесёт пользу не только ей, но и приблизит Китай в целом к самодостаточности в плане производства современных чипов.
Пока же от Huawei в марте ждут анонса флагманских смартфонов серии Huawei P60. P60 Pro должен работать на чипах Snapdragon 8+ Gen 1 4G или Snapdragon 8 Gen 2 4G. Сзади может использоваться основная камера 50 Мп с сенсором Sony IMX888, сверхширокоугольная 50 Мп Sony IMX858 и камера-перископ 64 Мп OmniVision OV64B, пишет Phonearena.