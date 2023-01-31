Осторожно, лавочка прикрывается!

В 2019 году власти США ввели санкции в отношении китайской компании Huawei Technologies, которые за несколько последующих лет привели к потере ею статуса крупнейшего производителя смартфонов в мире и лишили доступа к конвейеру тайваньского контрактного производителя чипов TSMC. Одновременно Huawei планомерно вытеснялась с рынков Европы, США и дружественных им стран в сегменте оборудования для сетей связи 5G.

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При этом ряд американских компаний сохранял возможность поставлять Huawei ограниченный ассортимент компонентов после получения соответствующих экспортных лицензий. Издание Nikkei Asian Review со ссылкой на Financial Times на этой неделе сообщило, что власти США готовятся полностью прекратить выдачу таких лицензий и не будут продлевать действие существующих.

Источник изображения: Huawei Technologies

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По мнению некоторых американских законодателей, санкции против Huawei в их нынешнем виде позволяют компании перестроить бизнес и сосредоточиться на других сферах деятельности, в которых их активность в будущем начнёт представлять угрозу национальной безопасности США. По всей видимости, подобные настроения и подталкивают американских чиновников к полному прекращению экспорта технологий локального происхождения для нужд китайского гиганта.