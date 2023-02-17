Разработчики смогут размещать элементы управления приложениями в любом месте

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

На этой неделе организация USPTO выдала компании Apple несколько патентов. Среди наиболее интересных из них можно назвать сенсорный интерфейс поверх всего устройства. В концепции применяются встроенные в корпус сенсорные датчики, дающие пользователю элементы управления громкостью, яркостью, элементы управления в играх и т.д.

реклама

Первой иллюстрацией этой концепции стал гибкий iPhone. В патенте предлагается разместить гибкую мембрану с сенсорными датчиками по всему аппарату. Так с ним можно будет взаимодействовать без необходимости раскрывать. Это решит проблему одновременного просмотра и ввода, когда рука загораживает изображение.

Apple считает, что твердотельные сенсорные датчики универсальнее физических переключателей. Панель управления на корпусе смартфона могла бы изменяться и адаптироваться к состоянию устройства. Например, в сложенном виде задний экран и панель управления могут позволять отвечать на звонок через динамик или отклонять его. В развёрнутом состоянии эти элементы управления можно отключить для предотвращения случайного срабатывания или переместить их на стороны корпуса.

При прослушивании музыки на сложенном устройстве панель управления может давать доступ к громкости, переключению и прокрутке треков. Элементы управления могли бы динамически меняться, если кто-то звонит.

Apple считает, что такая технология годится и для классических смартфонов. Патент описывает чувствительный к касаниям слой на стандартном iPhone. Недавние утечки данных говорят, что iPhone 15 может остаться без внешних кнопок, получив вместо них твердотельные элементы управления с тактильной обратной связью. Если так, этот патент будет применён на практике задолго до появления гибкого iPhone.

рекомендации 3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 13700K дешевле 40 тр в Регарде Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68 MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 12900K за 40тр с началом в Ситилинке

Как и у любого крупного и даже очень успешного производителя, у Apple есть целое кладбище нереализованных патентов. Подобные идет обычно патентуют, чтобы их не перехватили конкуренты или патентные тролли, так что нет гарантий, что технология доберётся до реальных устройств, пишет Techspot.