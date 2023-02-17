На этой неделе организация USPTO выдала компании Apple несколько патентов. Среди наиболее интересных из них можно назвать сенсорный интерфейс поверх всего устройства. В концепции применяются встроенные в корпус сенсорные датчики, дающие пользователю элементы управления громкостью, яркостью, элементы управления в играх и т.д.
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Первой иллюстрацией этой концепции стал гибкий iPhone. В патенте предлагается разместить гибкую мембрану с сенсорными датчиками по всему аппарату. Так с ним можно будет взаимодействовать без необходимости раскрывать. Это решит проблему одновременного просмотра и ввода, когда рука загораживает изображение.
Apple считает, что твердотельные сенсорные датчики универсальнее физических переключателей. Панель управления на корпусе смартфона могла бы изменяться и адаптироваться к состоянию устройства. Например, в сложенном виде задний экран и панель управления могут позволять отвечать на звонок через динамик или отклонять его. В развёрнутом состоянии эти элементы управления можно отключить для предотвращения случайного срабатывания или переместить их на стороны корпуса.
При прослушивании музыки на сложенном устройстве панель управления может давать доступ к громкости, переключению и прокрутке треков. Элементы управления могли бы динамически меняться, если кто-то звонит.
Apple считает, что такая технология годится и для классических смартфонов. Патент описывает чувствительный к касаниям слой на стандартном iPhone. Недавние утечки данных говорят, что iPhone 15 может остаться без внешних кнопок, получив вместо них твердотельные элементы управления с тактильной обратной связью. Если так, этот патент будет применён на практике задолго до появления гибкого iPhone.
Как и у любого крупного и даже очень успешного производителя, у Apple есть целое кладбище нереализованных патентов. Подобные идет обычно патентуют, чтобы их не перехватили конкуренты или патентные тролли, так что нет гарантий, что технология доберётся до реальных устройств, пишет Techspot.