Конечно, патенты не гарантируют, что камера точно будет добавлена, однако Apple, как минимум, задумывается над этим.

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Конечно, патенты ещё не гарантируют реальное производство, однако они определённо дают понять в какую сторону думает компания. Недавно компания из Купертино зарегистрировала свой патент под номером US-11571048-B1. Этот патент описывает механизм фиксации ремешка Apple Watch, который может быть использован вместе со встроенной камерой. Это уже третий патент на Apple Watch,который мы видим за последнее время, и в котором фигурирует камера, . Патент был подан в 2019 году, так что инженеры Apple уже давно рассматривают идею сделать встроенные в часы камеры.

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Сначала патент был замечен Patently Apple, в описании патента подробно описывается ремешок с вырезом для камеры. Также патент указывает на быстрый и удобный способ замены ремешка.

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Apple явно намеривается добавить в свои часы новые функции, так, например в формуле изобретения указывается фотографирование с помощью встроенной камеры. На рисунке 3 изображён человек, который держит часы без ремешка, и фотографирует с помощью них. На рисунке 4 представлены часы Apple Watch со встроенной камерой в разрезе. Камера обращена к нижней части корпуса, также видно угол её зрения. Таким образом, вы, по сути, достаете часы и делаете снимок.