Это не утилита Boot Camp, а официальное программное решение Microsoft

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Microsoft официально разрешила запускать систему Windows 11 на компьютерах Mac на архитектуре ARM. В опубликованной статье поддержки компания «разрешила» применять приложение Parallels Desktop 18 для запуска ARM-версий Windows 11 Pro и Enterprise на компьютерах Mac с процессорами Apple M1 и M2. Если вам нужна Windows, теперь её можно установить в виртуальной машине не по собственной прихоти, а с благословления Microsoft.

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Правда, дело не обойдётся без ограничений. Нельзя запускать 32-разрядные приложения ARM, поскольку Microsoft не рекомендует использовать 32-разрядное программное обеспечение в сборках ARM Windows. Устройства не будут работать, если на них не установлены драйверы Windows 11 ARM. Нельзя работать с чем-то, зависящим от другого уровня виртуализации, то есть с Android-приложениями на Windows, подсистемой Linux и песочницей Windows. Игры на DirectX 12 и OpenGL 3.3 работать тоже не будут.

Возможность запускать Windows 11 в Parallels на компьютерах ARM Mac появилась в 2021 году и работала она неплохо. Только тогда необходимо было пользоваться предварительной сборкой системы. В то время Microsoft говорила об отсутствии планов поддержки новых Mac. Теперь компания передумала, что избавит от проблем с лицензированием.

Осталось узнать, как Microsoft изменила лицензирование. До настоящего времени компания лицензировала версии Windows для ARM напрямую производителям ПК. Parallels говорит, что можно купить либо отдельную лицензию Windows 11 Pro, либо этим должна заниматься компания-работодатель.

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Это может не подойти тем, кому нужна встроенная поддержка Windows, как на компьютерах Mac на процессорах, где есть Apple Boot Camp. Не будет такой же производительности и совместимости, но всё же это наиболее близкое сотрудничество Apple и Microsoft, дающее доступ к Windows-приложениям на Mac, пишет Engadget.