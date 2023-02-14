Его должны представить к 2026 году

Компания Toyota рассказала о планах развития при своём новом генеральном директоре. В частности, она начинает делать ставку на электромобили. В сделанном заявлении новый президент и главный исполнительный директор компании Кодзи Сато сообщил о намерении создавать новые электромобили Toyota и Lexus. Также было сказано, что компания разрабатывает аккумуляторные электромобили «следующего поколения». Они ожидаются на рынке под брендом Lexus в 2026 году. Неизвестно, что в данном случае значит «следующее поколение». Сато говорит, что Toyota сама работает над всеми компонентами, одновременно расширяя свою нынешнюю линейку электромобилей.

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Toyota критиковали за медленное внедрение технологий электромобилей и за нежелание выходить за рамки гибридных моделей, таких как Prius. Сато объясняет это проблемами со связью. Также он сказал о продолжении «всенаправленного» подхода, что может означать выпуск гибридных автомобилей и в будущем. Однако, Toyota собирается ускорить планы по выпуску электромобилей.

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Пока компания выпустила только один автомобиль, bZ4X, на базе платформы e-TNGA BEV. Ранее Toyota обещала, что это лишь первый из семи электромобилей «Beyond Zero», которые планируется выпустить к 2025 году. Первый электромобиль Lexus RZ, созданный компанией с нуля, ещё не поступил в продажу, пишет Engadget.