Действительно большой и вместительный.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке

Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке

Toyota представила свой новый большой внедорожник (SUV), который будет выпускаться на заводе компании, расположенном в штате Индиана (США). В продажу он должен поступить уже летом текущего года. Речь идёт о Toyota Grand Highlander, анонс которого состоялся в рамках автосалона в Чикаго.

реклама

Если говорить о пополнении мобильного ряда, то новинка займёт место между классическим Highlander и полноразмерным внедорожником Sequoia. Как можно заприметить, дизайн у Grand Highlander отличается от «коллеги» классом меньше — его разработала команда Calty Design Studios, расположенная в Калифорнии.

В плане экстерьера Grand Highlander отличается от классики (выпускается 20 лет, можно такое слово и употребить, да) уменьшенным количеством выштамповок на капоте, а также иным оформлением оптики. Крупная радиаторная решётка была объединена с воздухозаборником в нижней части бампера, а по бокам были размещены противотуманные фары.

Кормовая часть автомобиль привлекает взор обывателя наличием необычных фонарей, заходящих на багажную дверь. Также у новинки иначе оформлена нижняя часть заднего бампера с катафотами и двумя круглыми патрубками выхлопной системы. Toyota Grand Highlander будет оснащаться колёсными дисками диаметром от 18 до 20 дюймов.

рекомендации -17% на RTX 4070 Ti в Ситилинке 3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 -19% на 13900KF - цены рухнули 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде

Ещё одна особенность Grand Highlander — полноценный третий ряд сидений. В продажу поступят автомобили, рассчитанные на восемь и семь человек. Причём, в первом случае на третьем ряде установлен именно полноценный диван, а у семиместной версии есть только два раздельных кресла.