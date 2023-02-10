Toyota представила свой новый большой внедорожник (SUV), который будет выпускаться на заводе компании, расположенном в штате Индиана (США). В продажу он должен поступить уже летом текущего года. Речь идёт о Toyota Grand Highlander, анонс которого состоялся в рамках автосалона в Чикаго.
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Если говорить о пополнении мобильного ряда, то новинка займёт место между классическим Highlander и полноразмерным внедорожником Sequoia. Как можно заприметить, дизайн у Grand Highlander отличается от «коллеги» классом меньше — его разработала команда Calty Design Studios, расположенная в Калифорнии.
В плане экстерьера Grand Highlander отличается от классики (выпускается 20 лет, можно такое слово и употребить, да) уменьшенным количеством выштамповок на капоте, а также иным оформлением оптики. Крупная радиаторная решётка была объединена с воздухозаборником в нижней части бампера, а по бокам были размещены противотуманные фары.
Кормовая часть автомобиль привлекает взор обывателя наличием необычных фонарей, заходящих на багажную дверь. Также у новинки иначе оформлена нижняя часть заднего бампера с катафотами и двумя круглыми патрубками выхлопной системы. Toyota Grand Highlander будет оснащаться колёсными дисками диаметром от 18 до 20 дюймов.
Ещё одна особенность Grand Highlander — полноценный третий ряд сидений. В продажу поступят автомобили, рассчитанные на восемь и семь человек. Причём, в первом случае на третьем ряде установлен именно полноценный диван, а у семиместной версии есть только два раздельных кресла.