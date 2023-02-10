К настоящему времени немало популярных сервисов стали полагаться на ключи доступа, а не на пароли, для авторизации пользователей. Google начала внедрять их на Android и Chrome в начале октября, а через пару недель её примеру последовал PayPal. Ключи доступа представляют собой цифровые учётные данные, которые не требуется печатать или запоминать. Они основаны на концепции криптографии с открытым ключом.
реклама
Компания AgileBits, разработчик менеджера паролей 1Password, в пятницу объявила о своих планах по развёртыванию аутентификации на основе ключей доступа. Менеджер паролей уже какое-то время шёл в этом направлении, поддерживая хранение ключей доступа в другие сервисы.
Это открывает следующие возможности:
- Создание аккаунтов 1Password без пароля или секретного ключа.
- Простой вход в систему на новых устройствах.
- Использование смартфона для разблокировки 1Password на Mac, ПК и в браузере.
- Ускоренное распространение среди корпоративных и домашних пользователей.
- Применение встроенных биометрических аутентификаторов в местах использования 1Password, в том числе в интернете.
Ключи доступа работают по тем же принципам, что и пароли, только с дополнительными уровнями защиты. Летом 1Password начнёт внедрять пароли для входа и регистрации в сервис, пишет Neowin.