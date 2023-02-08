Время выхода и стоимость устройства пока неизвестны

Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке

Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке

Realme представит свой последний флагманский смартфон GT Neo 5 в Китае 9 февраля. Подтверждено, что телефон дебютирует с некоторыми новаторскими технологиями и нацелен на дальнейшее расширение его возможностей. Пока общественность ждет официального дебюта Realme Neo 5, компания подтвердила, что готовит еще один флагманский смартфон. Речь идет о Realme GT 3, и ожидается, что он скоро появится в Индии.

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Недавнее сообщение от Realme подтверждает подготовку к запуску смартфона Realme GT 3 в Индии. Компания не раскрыла никаких подробностей о грядущем смартфоне, но намекнула, что сосредоточится на скорости и производительности устройства. В сообщении написано #SpeedToTheMax, это может означать, что Realme GT 3 будет иметь сверхбыструю зарядку, как и GT Neo 5.

OnLeaks недавно поделился внешним видом предполагаемой розничной коробкой GT 3, которая показывает, что смартфон будет поддерживать быструю зарядку мощностью 240 Вт. Кроме того, слухи предполагают, что телефон на самом деле будет называться GT Neo 5. Подтверждено, что последний оснащен чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 и быстрой зарядкой 240 Вт.

Различные тизеры и утечки показали, что GT Neo 5 будет оснащен аккумуляторной батареей емкостью 4500 мАч, а также будет иметь вариант с зарядкой мощностью 150 Вт. Смартфон будет иметь тройной модуль камер на задней панели, с основным датчиком Sony IMX890 разрешением 50-мегапикселей. Устройство получит 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с центральным отверстием под селфи камеру. Также предполагается, что частота обновления дисплея составит до 144 Гц.

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Кроме того, флагман Realme будет оснащен инфракрасным датчиком и многоцветной RGB-подсветкой. Смартфон будет работать под управлением оболочки Realme UI 4.0 на базе Android 13 из коробки.