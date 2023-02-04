В минувшем году Европа пережила один из самых тяжёлых энергетических кризисов в своей истории. Однако, кризис по традиции заставил думать и действовать, в данном случае в области возобновляемых источников энергии.
реклама
В Евросоюзе был зафиксирован значительный рост использования ветровой и солнечной энергии. В отчёте британского энергетического аналитического центра Ember, который анализирует данные для помощи в переходе от угля к чистой электроэнергии, сказано, что ЕС успешно преодолел энергетический кризис.
В 2022 году производство энергии на ветряных и солнечных электростанциях достигло 22% от общёго количества выработанной в Европе электроэнергии. Впервые в истории возобновляемые источники опередили здесь природный газ.
Генерация солнечной энергии выросла на рекордные 39 ТВтч (+24%), число установок солнечных панелей увеличилось на 47%, достигая мощности 41 ГВт. Двадцать стран ЕС добились «самой высокой доли солнечной электроэнергии». Лидером в переходе на солнечную энергию стали Нидерланды.
Опасения по поводу масштабного возвращения к углю для компенсации нехватки газа оказались необоснованными. Средний коэффициент использования угольных электростанций в последнем квартале составил +18%. Выработка электроэнергии на угле за год выросла на 7%.
Таким образом, планы Европы по переходу на чистую энергетику сохраняются и даже ускоряются. Что касается АЭС, они дали столько же энергии, сколько ветряные и солнечные источники, то есть 22%. Больше всего атомной энергии вырабатывается во Франции, пишет Techspot.