В нём применяются высокопроизводительные процессоры Intel и видеокарты Nvidia

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Помимо смартфонов, 1 февраля Samsung представила линейку ноутбуков Galaxy Book 3, в том числе впервые модель Ultra. Galaxy Book 3 Pro, трансформер Galaxy Book 3 Pro 360 и Galaxy Book 3 Ultra обладают экранами Dynamic AMOLED 2X с частотой 120 Гц, разрешением 2880 x 1800 и технологиями из смартфонов Samsung. Сенсорный экран есть только в модели Pro 360, а также насыщенные цвета (120% цветового диапазона DCI-P3), плавный отклик и поддержка DisplayHDR True Black 500.

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16-дюймовый Galaxy Book 3 Ultra является самым мощным предложением. Эта мощь достигается за счёт процессора Intel Core i9 13-го поколения и видеокарты GeForce RTX 4070. Объём памяти достигает 32 ГБ, вместимость твердотельного накопителя 1 ТБ (с поддержкой карт памяти), веб-камера 1080p и настроенный AKG массив из четырёх динамиков с объёмным звуком Dolby Atmos. Для подключения доступны два разъёма Thunderbolt 4, один USB-A, отсек microSD, разъём для наушников и HDMI. Ultra удобно носить с собой, несмотря на вес 1,76 кг и толщину 16,25 мм. Его корпус полностью алюминиевый, как и у остальных моделей.

Galaxy Book 3 Pro и Pro 360 представляют собой более тонкие и лёгкие портативные компьютеры. Они получили Core i7 13-го поколения и встроенную графику Iris Xe. У них до 32 ГБ памяти, SSD объёмом 1 ТБ и порты как в Ultra, не считая стандарта HDMI 2.0 (только HDMI 1.4). Версия Pro есть с экранами 14 и 16 дюймов, а Pro 360 только 16 дюймов. Зато ноутбук с сенсорным экраном поддерживает 5G.

Интеграция со смартфонами Samsung стала ещё более тесной. Multi Control позволяет управлять смартфоном (раньше только планшетом) клавиатурой и трекпадом Galaxy Book 3. Это позволяет переносить контент между устройствами. Можно автоматически загружать фотографии в формате Expert RAW со смартфона и редактировать в Adobe Lightroom. Ещё есть поддержка Microsoft Phone Link, включая новые функции повышения производительности. Можно продолжать просмотр веб-страниц на компьютере после их просмотра на смартфоне или быстро подключиться к точке доступа смартфона.

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Стоимость составляет от $1249 за Galaxy Book 3 Pro, $1399 за Pro 360 и $2199 за Ultra. Продажи начнутся 17 февраля, сообщает Engadget.