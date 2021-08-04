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Компания Backblaze представила очередную статистику надёжности жёстких дисков с данными и загрузочных жёстких дисков и твердотельных накопителей по итогам второго квартала. Годовая интенсивность отказов (AFR) дисков с данными за квартал немного увеличилась. Возглавляли этот процесс модели Seagate и Toshiba. Этих моделей в статистике наибольшее количество и у них максимальный средний возраст. Backblaze сравнивает загрузочные HDD и SSD, стараясь проанализировать частоту отказов.

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По выходу из строя за квартал лидирует HDD Seagate 4 ТБ, которых отказало 91 из 439. Модели этого производителя объёмом 6 ТБ не отказали ни разу, всего таких моделей три. Остальными двумя стали HGST 12 ТБ и WD 16 ТБ.

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Есть три модели, среди которых из строя вышел только один экземпляр. Это жёсткие диски Toshiba 4 ТБ и 16 ТБ, последний вышел из строя вообще впервые. Ещё одним является HGST 8 ТБ. AFR у этих дисков увеличился до 1,01% против 0,85% в прошлом квартале. В прошлом году показатель AFR снижался, но данная тенденция прекратилась.

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Чтобы точнее сравнивать достаточно старые загрузочные жёсткие диски и более современные SSD, были проанализированы показатели активных дисков за последний квартал прошлого года и данные загрузочных HDD за последний квартал 2015 года. Тогда их показатели вроде количества и среднего возраста были близки к показателям нынешних загрузочных SSD.

В результате сравнения разница в AFR между загрузочными HDD и SSD сведена к минимуму. В первом квартале AFR накопителей был 0,65% против 6,04% у HDD. На этот же раз AFR жёстких дисков только в два раза превышает показатель SSD.

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В этом году наблюдается небольшой спад AFR у SSD до 0,79% против 0,84% в прошлом году. Остаётся наблюдать за долгосрочной надёжностью накопителей и параметром TBW.



