Опрос компании Secure Data Recovery показал, что 38% людей в случае пожара у них дома попытаются спасти в первую очередь свой смартфон. 28% готовы спасать компьютер. В сумме выходит, что 66% опрошенных больше всего волнуются о безопасности своих цифровых активов, а не чего-то вроде реальных фотографий или документов.
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В опросе участвовали 1000 человек и дорогие как память предметы заняли третье место с долей 18%. Только 2% отдали предпочтение ювелирным украшениями, ещё 1% сильнее всего ценят произведения искусства.
Насколько важны для людей их цифровые активы? 44% опрошенных ради их сохранности готовы на год отказаться от секса. При этом 47% не делают резервные копии своих столь ценных данных.
Только 6% опрошенных бросились бы спасать фотографии на бумаге, но вот фотографии в цифровом виде ценнее всего для 91% опрошенных. 67% спасут цифровые видео, 58% финансовые, медицинские и юридические записи.
62% больше всего боятся потерять цифровые фотографии своих детей. 53% не хотят терять цифровые фотографии умерших близких (65% хранят такие фотографии и видео умерших родственников). Потеря цифровых фотографий домашних животных недопустима для 20% опрошенных, а 18% не хотят терять цифровые свадебные фотографии.
Среди других ценных цифровых активов собственные записи (44%), творческие работы (38%), медиа (36%), профессиональная работа (31%), почта (28%), тексты (26%), голосовая почта (21%), школьные работы (21%) и видеоигры (19%).
Среди приложений 77% не хотят терять данные от Facebook, 45% от Instagram, 42% в Spotify, дальше идут Reddit (37%), Twitter (28%), Pinterest (18%), у TikTok 15%, сообщает Phonearena.