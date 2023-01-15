чтобы уменьшить путаницу пользователей при выборе хранилища мультимедиа и управлении им

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Чтобы немного облегчить жизнь пользователям Google изменила свою терминологию связанную с резервным копированием и хранением фото на своем веб-сайте, мобильных приложениях и справочном центре. Это нововведение должно сделать функции "интуитивно понятными и легко запоминающимися", сообщает Google.

Одно из изменений терминологии можно найти в верхней части меню настроек фото. То, что когда-то называлось "Резервное копирование и синхронизация", теперь называется просто "Резервное копирование". Выберите "Резервное копирование", и вы увидите другое изменение (в разделе "Настройки") - "Качество резервного копирования" заменяет более загадочный "Размер загрузки". Мы считаем, что для новых пользователей название "Качество резервного копирования" более актуально, поскольку оно больше соответствует аналогичной терминологии, используемой в других службах.

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Эти изменения являются попыткой Google уменьшить путаницу, вызванную старой терминологией. Новое обновление уже доступно всем пользователям.