Результатом могут стать трагические последствия для сотрудников полиции и агентов под прикрытием

Компания, поставляющая технические решения для правоохранительных органов, стала жертвой взлома. Это ставит под угрозу идущие сейчас полицейские операции и персонал под прикрытием. Пока неизвестно, получили ли украденные данные находящиеся под следствием преступники, но киберпреступники имеют возможность продавать эту информацию.

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Компания ODIN Intelligence (OI) пострадала от утечки данных, способной раскрыть адреса и имена тысяч подозреваемых в совершении преступлений. Там же есть номера телефонов, адреса электронной почты и личности сотен офицеров, участвовавших в примерно 200 правоохранительных операциях, включая расследования, спецоперации и работу под прикрытием. Кто украл данные, не сообщается, и OI не подтверждает это происшествие.

Два популярных приложения этой компании называются SweepWizard и SONAR. SweepWizard используется для организации рейдов в нескольких правоохранительных агентствах. SONAR является системой уведомлений и регистрации лиц, совершивших преступления на сексуальной почве.

Менее чем через неделю после возможного происшествия неизвестная группа хакеров взломала сайт ODIN Intelligence и оставила на домашней странице сообщение, что было украдено 16 ГБ данных из SweepWizard и SONAR, а также несколько ключей Amazon Web Services. В качестве доказательства были опубликованы хэши для проверки украденных файлов.

Член Сети экспертов по защите данных Европола Илья Колоченко считает, что это может быть самой серьёзной кражей данных в 2023 году. «Если данные правоохранительных органов попадут в руки организованной преступности, это может привести к трагическим последствиям для сотрудников полиции и агентов под прикрытием, а также к срыву многолетних операций».

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Колоченко рекомендует всем использующим приложения ODIN агентствам оценить важность украденных данных и принять меры для минимизации ущерба, пишет Techspot.