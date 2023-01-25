Компания, поставляющая технические решения для правоохранительных органов, стала жертвой взлома. Это ставит под угрозу идущие сейчас полицейские операции и персонал под прикрытием. Пока неизвестно, получили ли украденные данные находящиеся под следствием преступники, но киберпреступники имеют возможность продавать эту информацию.
реклама
Компания ODIN Intelligence (OI) пострадала от утечки данных, способной раскрыть адреса и имена тысяч подозреваемых в совершении преступлений. Там же есть номера телефонов, адреса электронной почты и личности сотен офицеров, участвовавших в примерно 200 правоохранительных операциях, включая расследования, спецоперации и работу под прикрытием. Кто украл данные, не сообщается, и OI не подтверждает это происшествие.
Два популярных приложения этой компании называются SweepWizard и SONAR. SweepWizard используется для организации рейдов в нескольких правоохранительных агентствах. SONAR является системой уведомлений и регистрации лиц, совершивших преступления на сексуальной почве.
Менее чем через неделю после возможного происшествия неизвестная группа хакеров взломала сайт ODIN Intelligence и оставила на домашней странице сообщение, что было украдено 16 ГБ данных из SweepWizard и SONAR, а также несколько ключей Amazon Web Services. В качестве доказательства были опубликованы хэши для проверки украденных файлов.
Член Сети экспертов по защите данных Европола Илья Колоченко считает, что это может быть самой серьёзной кражей данных в 2023 году. «Если данные правоохранительных органов попадут в руки организованной преступности, это может привести к трагическим последствиям для сотрудников полиции и агентов под прикрытием, а также к срыву многолетних операций».
Колоченко рекомендует всем использующим приложения ODIN агентствам оценить важность украденных данных и принять меры для минимизации ущерба, пишет Techspot.