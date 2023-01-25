Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
Небезопасный сервер раскрыл список людей, которым в США запрещено летать
Список может быть частью более крупной базы данных проверки террористов
рекомендации
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
-13% на 13900K в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Американская региональная авиакомпания непреднамеренно раскрыла секретный документ «Список пассажиров, которым запрещено летать», использующийся государственными учреждениями США. Потом список удалили, но проворный хакер успел ознакомиться с ним и обнаружить проблемы с безопасностью.

реклама

Компания CommuteAir использовала доступный из интернета сервер в качестве платформы для разработки. Швейцарский хакер под ником «maia arsoncrimew» смог получить туда доступ. Сервер содержал множество конфиденциальных данных о коммерческой деятельности компании и о людях, которым в США запрещено летать самолётами.

Список с незащищённого сервера содержал персональные данные почти тысячи сотрудников CommuteAir. Простой текстовый файл «NoFly.csv» содержал более 1,5 млн записей с фамилиями и датами рождения. Правда, зачастую это были псевдонимы.

Официальный «Список запрещённых для полётов», на который ссылался секретный файл, входит в значительно более крупную базу данных проверки террористов (TSDB). В списке были такие имена, как российский торговец оружием Виктор Бут (с более чем 16 псевдонимами), недавно вернувшийся в Россию в обмен на американскую баскетболистку Бриттни Гринер. Есть в списке подозреваемые члены ирландской организации ИРА и даже восьмилетний ребёнок, если верить указанной дате рождения.

рекомендации
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

CommuteAir подтвердила инцидент с сервером и точность данных. Речь идёт о федеральной базе данных за 2019 год. Список людей, которым в США запрещено летать, сейчас содержит 80000 человек. Ранее доступная копия базы данных TSDB содержала 1,9 млн записей, пишет Techspot.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#безопасность
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Владельцам смартфонов Samsung следует обновить Galaxy Store до последней версии
Сотни материнских плат MSI поставляются с отключенной безопасной загрузкой
В интернете произошла утечка информации об операциях европейских правоохранительных органов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На Украине стальной сеткой пытаются поймать и остановить российские Ланцеты
25
ЧВК "Моцарт" планирует заключить контракт на обучение ВСУ
29
Современные танки Т-90М «Прорыв» стали всё чаще появляться в зоне СВО
14
Первый малый модульный ядерный реактор одобрен для использования в США
1
Отгрузка нефти в балтийских портах выросла на 50%, большинство танкеров идут в Индию
+
Почему старые флагманы NVIDIA дорогие, и как GeForce RTX 4070 Ti стала самой выгодной видеокартой
5
Украина предлагает Белоруссии заключить пакт о ненападении, наподобие Пакта Молотова-Риббентропа
16
США обеспокоены количеством случаев онкологии в своих ракетных войсках
1
NTFS устарела, Microsoft незаметно включила поддержку ReFS для Windows 11
17
Броня Леопарда пробивается устаревшими снарядами согласно информации из появившихся чертежей
5
Ученые создали искривленное пространство-время в лаборатории, используя холодные квантовые газы
4
Пентагон испытывает новые танки Abrams SEPv4 на летальность и живучесть
+
В МИД России пообещали перемолоть немецкие, американские и французские танки и победить в СВО
8
Бесстыдная «копипаста»: представлены скриншоты ролевой игры, невероятно похожей на первые Fallout
5
Процессоры AMD Ryzen 7000 показывают нулевое масштабирование производительности после 200 Вт
11
Leopard-2 уже на Украине, очевидцы сообщают о якобы увиденных танках в районе Николаева
16
В Норильске может появиться атомная электростанция
+
ExeKiller - гибрид классического боевика, киберпанка 80-х и вестерна на Диком Западе
1
Hogwarts Legacy по вселенной Гарри Поттера не перестает удивлять фанатов
1
Apple приостанавливает разработку очков дополненной реальности из-за технических проблем
+

Популярные статьи

США озабочены полетами истребителя шестого поколения ВВС Китая - Military Watch
13
Чем опасен для армии РФ британский Challenger 2 – комфортный танк, умеющий заваривать ароматный кофе
11
ТОП-12 процессоров Intel и AMD для игр и работы в 2023 году – от бюджетных до флагманских
52
Вертолет, стратегическая ракета, ракетоносец - какое оружие появится в армии России в 2023 году
24
Как быстро очистить Windows 10 и Windows 11 от мусора и ненужных файлов
11
Нестареющая легенда - NVIDIA GeForce GTX 1060
34
Microsoft прекратила поддержку Windows 7 и Windows 8.1 - разбираемся, что делать их пользователям
14
О самом непобедимом роде войск в мире
145
В Украине назвали Киев неприступным – может ли армия РФ взять столицу Украины
94
Тест процессора Core i7-10700K с разным количеством активных ядер в играх
36

Сейчас обсуждают

Фанис
13:39
Вроде даже меньше 3.5)
Дедолларизация: медленно, но верно - Россия и Китай против США
Ibod Safarov
13:39
Сколько весит сё чудо генератор на ядерном топливе не сообщается. Где-то я читал что по размерам оно как еврокуб те около метр на метр кубик такой выдающий 50мвт! Десять штук и целый город можно питат...
Первый малый модульный ядерный реактор прошёл сертификацию
Дункан Стэндиш
13:38
Сомневаюсь... силёнок у нынешних "разработчиков" не хватит.
Partisans (2020) - российская тактическая стратегия про будни партизан в военное время
motorocker1977
13:36
Сдаётся мне, что мы накануне грандиозного шухера. По инсайдерской информации, сейчас идет большая закупка карточек из красного сегмента и в середине Марта мы увидим более-менее "реальные" цены на вид...
Почему старые флагманы NVIDIA дорогие, и как GeForce RTX 4070 Ti стала самой выгодной видеокартой
Шебуршоид
13:36
Шаромыга заглот занимается просто спермоизвержением на оверах, но не из своего причинного места, а из своего хитрожопого рота.
Intel заваливает рынок дешёвыми процессорами – полки переполнены, AMD и NVIDIA теряют деньги
Шебуршоид
13:35
Волосатик, не мог бы ты объяснить, как так получилось, что дауны ватно-волосатые сидят на камнях AMD, которые по паспорту предназначаются только(!) для умных и рациональных юзеров?
Intel заваливает рынок дешёвыми процессорами – полки переполнены, AMD и NVIDIA теряют деньги
Евгений Самара
13:30
Ай-я-яй! Что делается! Скоро бывшему гегемону придётся жить по средствам!
Дедолларизация: медленно, но верно - Россия и Китай против США
Максим Беляков
13:29
Ну в нашей рознице интелы очень даже сильно закрепились в топе продаж, у нас они выгоднее амдшных камней
Intel заваливает рынок дешёвыми процессорами – полки переполнены, AMD и NVIDIA теряют деньги
Gosha
13:27
Украина заплатит за свое предательство землей и кровью, так и будет, она проиграла
Почему наступление в Артемовске может свидетельствовать о переходе СВО в финальную стадию
Евгений Самара
13:26
Немецкие танки на Окраине приводят к появлению русских танков в Берлине. Только в этот раз немцев в Берлине кашей кормить не будем.
Почему наступление в Артемовске может свидетельствовать о переходе СВО в финальную стадию
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем