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Исследователи улучшили систему, которая «видит» людей сквозь стены с помощью Wi-Fi
В системе применяется технология визуализации, разработанная при участии инженеров искусственного интеллекта Facebook
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Пророчества многих фантастов уже сбылись в том плане, что крупные и не очень города опутаны камерами, от взгляда которых трудно ускользнуть. Однако, даже фантасты не ожидали, что технологии научатся видеть сквозь стены.

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Группа исследователей из Университета Карнеги-Меллона научилась «видеть» людей сквозь стены благодаря сигналам маршрутизаторов Wi-Fi. С их помощью можно обнаруживать человеческие фигуры в 3D и оценивать их движения в режиме реального времени.

Всё началось с технологии DensePose, совместно разработанной исследователями искусственного интеллекта в Facebook. DensePose представляет собой алгоритм, способный отображать поверхность человеческого тела по 2D-фотографии или видео. Применяя DensePose, исследователи из Карнеги-Меллона создали глубокую нейронную сеть, сопоставляющую фазу и амплитуду входящих и исходящих сигналов Wi-Fi с точками на теле человека. Это даёт DensePose необходимые входные данные.

В результате получается живое изображение без ограничений стандартных камер наблюдения. Установленный в комнате датчик может обнаруживать тела в темноте или спрятанные за предметами.

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Исследователи в своей работе шесть раз упоминают конфиденциальность. Сказано, что датчики не могут обнаруживать персональную информацию. В опубликованном в репозитории arXiv Корнельского университета документе технология рассматривается как недорогая альтернатива домашнему мониторингу и уходу за пожилыми людьми. Наличие у большинства людей дома маршрутизаторов Wi-Fi упростит процесс распространения технологии. Правда, есть опасения, что злоумышленники смогут легко использовать технологию для слежки за своими жертвами, не входя в дом и не устанавливая оборудования, пишет Techspot.

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#wi-fi #densepose
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