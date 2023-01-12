Он также будет оснащаться экраном типа OLED.

«Ночным поездом» прибыла к читателям Bloomberg новость о намерениях Apple в 2025 году выпустить первый MacBook Pro с сенсорным интерфейсом. При этом сама панель экрана будет изготовлена по технологии OLED, которая до сих пор в устройствах Apple с крупной диагональю не применялась, и только в 2024 году пропишется в планшетах iPad Pro.

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Источник изображения: Apple

По информации источника, пока ведутся эксперименты с наделением MacBook Pro сенсорным интерфейсом, и от реализации этой спорной по своим меркам идеи Apple в конечном итоге может отказаться. В 2010 году покойный ныне основатель компании Стив Джобс (Steve Jobs) выражал сомнение по поводу жизнеспособности ноутбука с сенсорным дисплеем. По его мнению, сенсорная поверхность не должна быть вертикальной, поскольку рука пользователя спустя некоторое время просто устанет с ней работать.

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В 2016 году Apple представила сенсорную панель Touch Bar на клавиатурном блоке ноутбуков MacBook Pro, но эта функция не нашла большой поддержки ни у пользователей, ни у разработчиков, в результате чего панель была упразднена в 2021 году. При этом уже давно существует возможность запуска приложений для iPhone и iPad на компьютерах Mac, поэтому появление сенсорного дисплея на ноутбуках должно ускорить взаимную интеграцию платформ. Как отмечает Bloomberg, объединения macOS и iPadOS пока не планируется. В будущем сенсорный интерфейс может прописаться и в других компьютерах семейства Mac.