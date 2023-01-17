Несколько недель назад Samsung анонсировала тонкий и лёгкий ноутбук Galaxy Book2 Go на Windows на архитектуре ARM и процессоре Snapdragon 7c+ Gen 3. Хотя процессор поддерживает стандарт связи 5G, тогда ноутбук довольствовался только Wi-Fi. Теперь станет доступной и версия ноутбука с 5G.
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Этот ноутбук позволяет установить две SIM-карты, точнее одну физическую и одну eSIM (поддерживается только один режим ожидания). 5G использует полосы частот ниже 6 ГГц.
Ещё есть Wi-Fi 6E и бонусы для обладателей других устройств Samsung Galaxy. Можно подключиться к планшетам Galaxy Tab с помощью функции «Второй экран». Быстрое и простое подключение есть и с наушниками Galaxy Buds.
Толщина ноутбука всего 15,5 мм, вес 1,44 кг. Это не мешает ему иметь уровень защиты MIL-STD-810H от высоких и низких температур, тепловых ударов, вибрации, низкого давления и влажности.
Ноутбук обладает 14-дюймовым экраном IPS LCD с разрешением 1080p, а шарнир даёт возможность поворачивать его на 180°. Он работает на Windows 11 Home с поддержкой приложений x86 (32-разрядных и 64-разрядных).
Процессор произведён на техпроцессе 6 нм компании TSMC и обладает 8 ядрами Kryo и GPU Adreno. В нём есть модем X53 и система FastConnect 6700 (Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2).
Для проводного подключения предлагаются два порта USB-C, один USB-A 2.0 и комбинированный разъём для наушников. Доступны также microSD и слот nanoSIM. Ёмкость аккумулятора составляет 42,3 Втч, а мощность адаптера питания 45 Вт.
Galaxy Book2 Go появится в конце месяца на сайте Samsung.com и у некоторых операторов связи по цене от 650 фунтов за версию 4/128 ГБ. 1 февраля наряду со смартфонами Galaxy S23 ожидается анонс ноутбуков Galaxy Book3, сообщает GSMArena.