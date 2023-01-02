Galaxy Book 2 Go поступит в продажу уже в январе

Компания Samsung в начале года решила представить ноутбук Galaxy Book 2 Go на процессоре производства Qualcomm. Это тонкий и лёгкий компактный ноутбук с достаточно высокой производительностью. За неё отвечает процессор Snapdragon 7c+ Gen 3, дающий прирост скорости CPU на 40% и GPU на 35% по сравнению с Snapdragon 7c Gen 2 в первом поколении Galaxy Book Go. Среди других достоинств процессора поддержка быстрой беспроводной связи через Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2.

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Используется оперативная память LPDDR4X с частотой 3200 МГц и хранилище NVMe SSD. Qualcomm говорит, что новый чип лучше занимается обработкой алгоритмов искусственного интеллекта. Этот чип произведён TSMC на техпроцессе 6 нм, что повышает его энергоэффективность. Хотя есть поддержка 5G, Samsung заблокировала модем и пока предлагает ноутбук только с Wi-Fi. Galaxy Book 2 Go 5G может быть представлен позже в этом году. Среди других возможностей автоматическое переключение наушников Galaxy Buds, связь с Windows, мультиуправление, быстрый обмен, заметки Samsung и второй экран.

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Galaxy Book 2 Go обладает экраном IPS LCD 14 дюймов с разрешением Full HD и шарниром на 180 градусов. Применяется дизайн клавиатуры без клавиш, большой трекпад и веб-камера. Объём памяти, хранилища и ёмкость батареи пока не названы, но известно о стандарте MIL-STD-810G, что означает высокую прочность устройства. Вес ноутбука равен 1,44 кг при толщине 15,5 мм. Galaxy Book 2 Go будет доступен для покупки во Франции на сайте Samsung 20 января, пишет Gizmochina.