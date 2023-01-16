Названа также первая пятёрка самых прибыльных фильмов в США в минувшие выходные

Фильм «Аватар: Путь воды» добрался до пятого места в истории кассовых сборов, перешагнув отметку в $1,89 млрд. Следующей задачей станет опередить «Человека-паука: нет пути домой» с его $1,91 млрд.

реклама

«Аватар: Путь воды» принёс создателям $31,1 млн в минувшие выходные в Северной Америке. В понедельник в США тоже выходной из-за выпавшего на воскресенье дня Мартина Лютера Кинга, с учётом чего прогнозируется рост сборов до $38,5 млн.

В Северной Америке «Аватар: Путь воды» всего собрал $570 миллионов млн, а в мире $1,3 млрд. После «Человека-паука» на очереди будут «Мстители: Война бесконечности» с $2,04 млрд.

Фильм M3GAN занимает второе место с $17,9/21,2 млн за эти выходные. Это примерно на 40% меньше результата первых выходных после премьеры, что для фильма ужасов считается отличным значением. За пределами США M3GAN набрал ещё $15,4 млн, в мире в целом результат достиг $90 млн.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 13700K дешевле 40 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 RTX 4090 за 140 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3080 дешевле 80 тр в Регарде RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

«Кот в сапогах: Последнее желание» третий с $13,4 млн в США. Фильм Тома Хэнкса «Человек по имени Отто» стартовал с $12,6 млн в США и идёт четвёртым, а «Самолёт» Джерарда Батлера пятый с $10 млн в первые выходные, пишет IGN.