Исследователи из китайского Университета Цинхуа утверждают, что создали способный взламывать самые сложные современные стандарты шифрования квантовый алгоритм. Говорится также, что алгоритм можно запустить с применением уже существующих квантовых технологий. Если так, у шифрования данных скоро могут начаться большие проблемы.
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Профессор Университета Цинхуа Лонг Гуйли говорит о разработке алгоритма факторизации с сохранением кубитов. Алгоритм называется квантовой целочисленной факторизацией сублинейного ресурса (SQIF). Он претендует на оптимизацию процесса квантовых вычислений путём уменьшения количества кубитов для взлома кода. Работа основана на алгоритме 2013 года от немецкого исследователя Клауса Шнорра.
В случае успеха алгоритм может увеличить вероятность взлома самого надёжного сейчас шифрования с применением уже доступных квантовых технологий. Созданный Агентством национальной безопасности (АНБ) в 2001 году алгоритм SHA-256 представляет собой криптографическую функцию хеширования, преобразующую данные в зашифрованную строку из 256 символов. Для расшифровки нужен ключ, который состоит из сложных математических строк, связанных с хэшем SHA-256. Это делает зашифрованное сообщение крайне трудным для расшифровки без ключа. Время взлома ключа шифрования RSA-2048 с использованием самых мощных сейчас вычислительных ресурсов оценивается примерно в 300 трлн лет.
С такими сроками за сохранность данных можно было бы не волноваться, но технологии не стоят на месте. Эксперты в области криптографии и квантовых вычислений считают, что квантовый компьютер подходящего размера может взломать такой алгоритм менее чем за восемь часов.
Если алгоритм SQIF получится масштабировать и сократить необходимые ресурсы квантовых вычислений, время ожидания зрелости квантовой технологии может сократиться с нескольких десятилетий до нескольких лет. Сейчас IBM Osprey является крупнейшим квантовым процессором мира с 433 кубитами. Технологические планы IBM говорят о намерении выпустить квантовый процессор с 1100 кубитами уже в этом году и с 4100 кубитами в 2025 году. Алгоритму SQIF якобы хватит 372 кубитов.
Пока команда Tsinghua ещё не доказала способность преодолевать 2048-битный барьер шифрования. Зато был успешно показан взлом 48-битного ключа шифрования с помощью крошечного 10-кубитного сверхпроводящего квантового компьютера, пишет Techspot.