Взлом шифрования SHA-256 за 8 часов вместо 300 триллионов лет

Исследователи из китайского Университета Цинхуа утверждают, что создали способный взламывать самые сложные современные стандарты шифрования квантовый алгоритм. Говорится также, что алгоритм можно запустить с применением уже существующих квантовых технологий. Если так, у шифрования данных скоро могут начаться большие проблемы.

реклама

Профессор Университета Цинхуа Лонг Гуйли говорит о разработке алгоритма факторизации с сохранением кубитов. Алгоритм называется квантовой целочисленной факторизацией сублинейного ресурса (SQIF). Он претендует на оптимизацию процесса квантовых вычислений путём уменьшения количества кубитов для взлома кода. Работа основана на алгоритме 2013 года от немецкого исследователя Клауса Шнорра.

В случае успеха алгоритм может увеличить вероятность взлома самого надёжного сейчас шифрования с применением уже доступных квантовых технологий. Созданный Агентством национальной безопасности (АНБ) в 2001 году алгоритм SHA-256 представляет собой криптографическую функцию хеширования, преобразующую данные в зашифрованную строку из 256 символов. Для расшифровки нужен ключ, который состоит из сложных математических строк, связанных с хэшем SHA-256. Это делает зашифрованное сообщение крайне трудным для расшифровки без ключа. Время взлома ключа шифрования RSA-2048 с использованием самых мощных сейчас вычислительных ресурсов оценивается примерно в 300 трлн лет.

С такими сроками за сохранность данных можно было бы не волноваться, но технологии не стоят на месте. Эксперты в области криптографии и квантовых вычислений считают, что квантовый компьютер подходящего размера может взломать такой алгоритм менее чем за восемь часов.

Если алгоритм SQIF получится масштабировать и сократить необходимые ресурсы квантовых вычислений, время ожидания зрелости квантовой технологии может сократиться с нескольких десятилетий до нескольких лет. Сейчас IBM Osprey является крупнейшим квантовым процессором мира с 433 кубитами. Технологические планы IBM говорят о намерении выпустить квантовый процессор с 1100 кубитами уже в этом году и с 4100 кубитами в 2025 году. Алгоритму SQIF якобы хватит 372 кубитов.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 13700K дешевле 40 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 RTX 4090 за 140 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3080 дешевле 80 тр в Регарде RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Пока команда Tsinghua ещё не доказала способность преодолевать 2048-битный барьер шифрования. Зато был успешно показан взлом 48-битного ключа шифрования с помощью крошечного 10-кубитного сверхпроводящего квантового компьютера, пишет Techspot.