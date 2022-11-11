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IBM представила квантовый процессор Osprey, состоящий из 433 кубитов
В следующем году компания намерена утроить количество кубитов с помощью модели «Кондор». Вычислительная мощность таких QPU уже успешно используется такими компаниями, как Bosch.
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IBM по-прежнему уверенно лидирует в гонке квантовых вычислений, поскольку недавно компания объявила о завершении разработки 433-кубитного квантового процессора (QPU), запланированного на 2022 год. Новейший QPU под кодовым названием Osprey имеет в 3,4 раза больше кубитов по сравнению с моделью Eagle 2021 года со своими 127 кубитами. К 2023 году IBM намерена утроить количество кубитов, а в дорожной карте указан 1121-кубитный QPU Condor. К 2025 году IBM планирует выпустить QPU с 4158 кубитами, а к концу этого десятилетия их число может увеличиться в геометрической прогрессии, достигнув десятков тысяч или даже сотен тысяч кубитов.

Вместе с нашими партнерами и клиентами по всему миру мы постоянно расширяем и совершенствуем квантовые технологии в аппаратном и программном обеспечении, а также классическую интеграцию, чтобы решать самые сложные задачи нашего времени. Эта работа станет основополагающей для грядущей эры квантово-ориентированных суперкомпьютеров.                                     -Старший вице-президент IBM и директор по исследованиям доктор Дарио Гил

Новый QPU Osprey предлагает новый способ передачи информации управления микроволнами на рабочие кубиты. В предыдущих моделях использовались коаксиальные кабели, но IBM удалось заменить их гибкими ленточными кабелями, подобными тем, которые используются для подключения дисплеев ноутбуков. Это решение предлагает более высокую пропускную способность и повышенную плотность управления до 70 % и в то же время снижает затраты в 5 раз.

Гибкие ленточные кабели заменили коаксиальные кабели в IBM Quantum System, предлагая на 70 % более плотные соединения по цене, в пять раз превышающей их прежнюю стоимость.

К сожалению, в настоящее время квантовые процессоры все еще не могут быть использованы обычным потребителем в своем персональном компьютере. Однако IBM предлагает доступ к своей сети квантовых суперкомпьютеров через облачный сервис, в котором используется программное обеспечение с открытым исходным кодом Qiskit. Таким образом, любой может взаимодействовать с квантовыми компьютерами, но они действительно пригодятся для сложных исследовательских проектов, планируемых институтами и крупными корпорациями. Bosch, например, сотрудничает с IBM, чтобы найти устойчивые альтернативы редким и дорогим металлам, которые используются в электромобилях.

DigiTimes сообщает, что Robert Bosch GmbH будет использовать вычислительную мощность двадцати квантовых суперкомпьютеров IBM, чтобы заменить некоторые металлы, дефицитные по всему миру, такие как никель, медь или литий, а также редкоземельные элементы, которые необходимы для создания электродвигателей, а также топливных элементов. Новые квантовые процессоры IBM помогут смоделировать необходимые свойства альтернативных материалов. Говорят, что Bosch подготовил команду из 30 человек для исследования квантового суперкомпьютера.

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