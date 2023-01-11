Это приложение расширяет хранилище в облаке Google и не только

Приложение Google One достигло важной отметки в виде миллиарда скачиваний на платформе. Представленная в 2018 году программа даёт пользователям дополнительное хранилище в Google Диске, Google Фото и почте Gmail. Помимо этого, при покупке подписки на 2 ТБ дискового пространства в версиях приложения на Android и iOS даётся доступ к бесплатной виртуальной частной сети (VPN) для шифрования трафика и сокрытия личности пользователя.

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Пользователи Google One обладают постоянной поддержкой от «экспертов Google» по электронной почте, телефону и в чате. Покупатели тарифных планов с объёмом хранилища 2 ТБ и 200 ГБ получают кэшбэк в размере 10% на покупки в магазине Google Store. Ещё есть расширенные функции редактирования в Google Фото, такие как портретный свет, размытие, выделение цветом и прочее.

Цены на тарифы Google One зависят от страны. Все обладатели учётной записи Google имеют 15 ГБ бесплатного дискового пространства в облаке. В США тариф 100 ГБ стоит $1,99 в месяц и $19,99 в год, 200 ГБ за $2,99 в месяц и $29,99 в год, 2 ТБ за $9,99 в месяц и $99,99 в год. 10 ТБ, 20 ТБ и 30 ТБ стоят $49,99, $99,99 и $149,99 в месяц соответственно.

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Хранилищем могут пользоваться ещё пять членов семьи, каждый получает свои 15 ГБ по умолчанию. Пользователи Google One имеют аватар с сочетанием синего, красного, жёлтого и зелёного цветов. Это означает, что они являются подписчиками Google One с хорошей репутацией. Приложение можно скачать в App Store на iOS и в Google Play Store на Android, пишет Gizmochina.