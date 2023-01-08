Что позволяет лучше использует пространство на дисплее вашего автомобиля, и вы сможете лучше контролировать воспроизведение мультимедиа.

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В течение последних нескольких месяцев Google тестировала масштабный редизайн Android Auto, и вчера он завершился. Новый интерфейс лучше использует пространство на дисплее вашего автомобиля, и вы сможете лучше контролировать воспроизведение мультимедиа. Google Assistant также занимает центральное место, предоставляя контекстные предложения во время поездки.

Android Auto интегрирован почти во все современные телефоны Android - все что вам нужно сделать, это подключить телефон к машине которая поддерживает Android Auto, чтобы начать работу. В следующий раз, когда вы это сделаете, у вас может быть обновленная версия Android Auto, интегрированная в сервисы Google Play. Обновление добавляет функцию разделения экрана даже для небольших дисплеев, а карта настроена так, чтобы быть ближе к водителю. Второстепенное приложение, такое как музыкальный проигрыватель или функция набора номера, будет находиться с другой стороны.





Помощник также может создавать трехстороннее разделение с (якобы) полезными предлагаемыми действиями. Например, он может напомнить вам о пропущенных звонках, предложить поделиться своим навигационным временем прибытия и быстро ответить на сообщения. Google сообщает, что в это обновление также включена наиболее востребованная функция: полоса прогресса с возможностью поиска для музыки и подкастов. Google постарался упростить управление мультимедиа в Android Auto, потому что это основной источник отвлечения внимания во время вождения. Добавление реального индикатора выполнения может увеличить отвлечение, но люди хотят этого, и Google дает им это.

Есть еще одно большое дополнение к Android Auto, но оно ограничено телефонами Samsung и Pixel. Google сообщает, что владельцы этих телефонов скоро смогут совершать звонки в Android Auto через WhatsApp, а не через стандартное телефонное приложение.

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Это все обновления для Android Auto на базе телефона, которое на сегодняшний день является наиболее распространенным способом использования Android в транспортных средствах. Однако есть несколько автомобилей со встроенным Google (иногда его называют Android Automotive). Эти автомобили, такие как Volvo EX90 и Polestar 3, получают несколько особых преимуществ. Автомобили Renault на базе Android получат встроенное приложение Waze, а карты HD появятся в Volvo и Polestar. Эти карты включают в себя точную информацию о дорогах, такую как знаки, маркеры полос и дорожные барьеры, для интеграции с технологией автономного вождения автомобиля.