1 февраля состоится анонс флагманской серии смартфонов Samsung Galaxy S23, а пока южнокорейский производитель разогревает публику аппаратами попроще. На выставке CES 2023 Samsung анонсировала Galaxy A14 5G, ставший дешевле своего предшественника.
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Аппарат получил экран Infinity V размером 6,6 дюйма с довольно широкими рамками. Как и в Galaxy A13 5G, экран обладает частотой 90 Гц, но разрешение выросло до Full HD+.
Сзади изменений немного. Панель стала полностью плоская, с небольшим изгибом рамы. Здесь три камеры с основной 50 Мп, сенсором глубины и камерой макро по 2 Мп. Аппарат использует процессор MediaTek Dimensity 700, как и предшественник. Объём памяти у него 4 ГБ, хранилище 64 ГБ с поддержкой карт памяти. Ёмкость батареи составляет 5000 мАч, мощность проводной зарядки 15 Вт.
Установлена оболочка One UI 5 поверх Android 13. Samsung описывает объединённую панель безопасности и конфиденциальности, обещает два обновления версий Android и четыре года обновлений безопасности.
Galaxy A14 5G доступен только в чёрном цвете и стоит $199 против $250 за Galaxy A13 5G в момент начала продаж, пишет Androidcentral.