Только 15% продаж AMD Ryzen в декабре приходилось на процессоры Zen4

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

В конце ноября некоторые недавно представленные процессоры Ryzen 7000 на Западе подешевели на 20%, что призвано было поднять их популярность среди покупателей. Этого не произошло.

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На форуме Reddit опубликована статистика продаж процессоров AMD и Intel в магазинах Mindfactory. Эта немецкая сеть предоставляет общедоступные данные о том, сколько процессоров продаётся ежедневно. Декабрьский отчёт показал заметное замедление роста рынка процессоров. Доходы от продаж процессоров AMD и Intel снизились, но всё ещё превосходят летние показатели.

Доля процессоров AMD 15% у архитектуры Raphael (Zen4/Ryzen 7000), 13% у Cezanne (Zen3/Ryzen 5000G) и 71% у Vermeer (Zen3/Ryzen 5000). На архитектуру Zen3 приходится 84% от общего числа продаж, что в 5,6 раза больше по сравнению с продажами Zen4. У Intel Raptor Lake доля 46% от общего объёма продаж против 43% у чипов прошлого поколения Alder Lake.

Что касается конкретных моделей, процессоры AMD лидируют по количеству и по доходу от продаж. Ryzen 5800X3D, 5600X и 5800X составили тройку самых популярных процессоров. Дальше идёт Intel Core i5-12400F. Самый популярный Ryzen 7000 (7700X) в 3 раза менее востребован, чем Ryzen 7 5800X3D.

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На этой неделе на выставке CES 2023 будут представлены процессоры Ryzen 7000 мощностью 65 Вт без X и 65 Вт 13-го поколения Intel Core не K, напоминает Videocardz.