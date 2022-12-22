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Samsung представит смартфоны Galaxy S23 уже 1 февраля
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Совсем недавно появлялась новость, согласно которой Samsung отложила релиз флагманских смартфонов Galaxy S23 на пару недель. Теперь появилась прямо противоположная информация о том, что анонс случится раньше ранее ожидавшейся даты.

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По словам инсайдера Ice Universe, Samsung запланировала проведение мероприятия Galaxy Unpacked на 1 февраля. Ранее были слухи, что мероприятие Unpacked состоится в рамках выставки CES 2023 в начале января, но этого не случится. Пока неизвестно, будет ли это мероприятие открытым для посещения или снова станет дистанционным. Вероятность последнего не слишком высока.

Galaxy S22 в этом году был представлен тоже в феврале на мероприятии Unpacked. Быть может, помимо смартфонов будут анонсированы и какие-то другие продукты.

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В состав аппаратов нового поколения должны войти модели Galaxy S23, S23+ и S23 Ultra. Во всех ожидается процессор Snapdragon 8 Gen 2, чипа Exynos не будет совсем. Есть сведения, что модель Ultra получит основную камеру 200 Мп. Рядом будет сверхширокоугольная камера 12 Мп и двойная телефото 10 Мп. S23 может иметь 12 ГБ оперативной памяти и хранилище до 1 ТБ, пишет Neowin.

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#смартфоны #samsung
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