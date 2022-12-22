Ранее говорилось о переносе мероприятия на конец февраля

Совсем недавно появлялась новость, согласно которой Samsung отложила релиз флагманских смартфонов Galaxy S23 на пару недель. Теперь появилась прямо противоположная информация о том, что анонс случится раньше ранее ожидавшейся даты.

реклама

По словам инсайдера Ice Universe, Samsung запланировала проведение мероприятия Galaxy Unpacked на 1 февраля. Ранее были слухи, что мероприятие Unpacked состоится в рамках выставки CES 2023 в начале января, но этого не случится. Пока неизвестно, будет ли это мероприятие открытым для посещения или снова станет дистанционным. Вероятность последнего не слишком высока.

Galaxy S22 в этом году был представлен тоже в феврале на мероприятии Unpacked. Быть может, помимо смартфонов будут анонсированы и какие-то другие продукты.

рекомендации i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула 3070 за 49 тр в Ситилинке 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам MSI 3050 за 28 тр в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 RTX 4080 - 6 видов в Регарде Упала цена Ryzen 7600 4.7ГГц Новый 13700K и KF дешево в Регарде 13600K очень дешево в Регарде

В состав аппаратов нового поколения должны войти модели Galaxy S23, S23+ и S23 Ultra. Во всех ожидается процессор Snapdragon 8 Gen 2, чипа Exynos не будет совсем. Есть сведения, что модель Ultra получит основную камеру 200 Мп. Рядом будет сверхширокоугольная камера 12 Мп и двойная телефото 10 Мп. S23 может иметь 12 ГБ оперативной памяти и хранилище до 1 ТБ, пишет Neowin.