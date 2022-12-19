Компания Samsung готовится к выпуску очередного поколения своих флагманских смартфонов, моделей Galaxy S23. К настоящему времени было уже немало связанных с ними утечек информации.
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Новая такая утечка гласит, что появления Galaxy S23 может потребоваться ждать на несколько недель дольше, чем предполагалось ранее. Инсайдер под ником @TheGalox_ в Твиттере пишет, что появление устройств перенесено на середину-конец февраля. Причина в том, что Samsung до сих пор не определилась с ценовой структурой будущих аппаратов.
Эта структура важна для успешной продажи смартфонов, особенно таких дорогих, какими являются Galaxy S23. Производитель должен принимать во внимание разные соображения, такие как наличие конкурентов, состояние экономики, спрос и предложение и некоторые другие факторы.
Таким образом, смартфоны задержатся всего на пару недель от ранее ожидавшихся сроков, что не играет большой роли. В этом году смартфоны Galaxy S22 были анонсированы 9 февраля, продажи начались 25 февраля. В будущем году ждали, что Galaxy S23 представят в первую неделю февраля и начнут продавать 17 февраля.
Samsung сама официально не называла дату появления смартфонов серии Galaxy S23, куда войдут модели Galaxy S23, S23 Plus и S23 Ultra. Через несколько недель можно будет узнать, когда состоится очередное мероприятие Samsung Galaxy Unpacked, пишет Gizmochina.