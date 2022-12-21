Компания Intel показала видео с процессором Core i9-13900KS, из которого стало известно значение его TDP в 150 Вт. Программа CPU-Z была показана в видео о разгоне процессора до 9 ГГц. Core i9-13900KS дважды появляется в более чем 10-минутном видео, так что его легко не заметить.
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Чип имеет максимальный TDP в 150 Вт. Это настройки базовой мощности процессора (PL1), а максимальная мощность в режиме Turbo (MTP/PL2) должна быть выше.
13900KS известен тем, что станет первым с частотой 6 ГГц для настольных ПК. Его появления ждут в начале следующего года, предположительно 12 января. При этом он ужен доступен экстремальным оверклокерам, благодаря которым эта новость и появилась на свет, пишет Videocardz.