Прошлый рекорд на этом же процессоре продержался два месяца

Джон «Elmor» Сандстрём и его команда оверклокеров первыми преодолели барьер тактовой частоты процессоров в 9 ГГц. Случилось это с процессором Intel последнего поколения для настольных ПК.

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Core i9-13900K достиг частоты 9008,82 МГц. Это достижение опубликовали на HWBOT, так что перед нами новый мировой рекорд. Его поставили на материнской плате ASUS Z790 ROG APEX с улучшенной передачей сигналов и VRM для экстремального разгона.

Это была частота не всех ядер, а только одного из восьми имеющихся производительных, тогда как эффективные ядра вообще отключили. Рекорд поставили ровно через два месяца после того, как этот же оверклокер разогнал этот же процессор до 8812 ГГц.

Принимал участие в процессе оверклокер SkatterBencher, назвавший температуру процессора в -250,2°C. На видео рассказаны дополнительные подробности.





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Elmor входит в команду оверклокеров Asus. Производитель говорит, что к настоящему моменту на материнской плате Z790 APEX поставлено не менее 14 мировых рекордов, пишет Videocardz.