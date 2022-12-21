Устройство за скромную сумму в $140

Lenovo накануне анонсировала немало новых устройств и одним из них стал планшет на Android. Lenovo Tab M9 (или Smart Tab M9) относится к средней ценовой категории, поскольку премиальные модели этого производителя входят в серию P.

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Планшет обладает 9-дюймовым экраном LCD с невысоким разрешением 1340 х 800 пикселей. Он будет представлен во втором квартале за $140.

Времени остаётся много и вести сравнения с конкурентами пока рано. Можно отметить существование Samsung Galaxy Tab A7 Lite с экраном 8,7 дюйма.

Lenovo Tab M9 отвечает всем требованиям устройства за скромную цену. При этом у планшета солидный внешний вид с двухцветным металлическим дизайном. Внутри находится довольно производительный 8-ядерный процессор MediaTek Helio G80 и до 4 ГБ оперативной памяти.

Правда, начальная конфигурацию только 3/32 ГБ, что по меркам 2023 года выглядит не слишком щедро. Чуть дороже будут стоить версии с объёмом хранилища 64 или 128 ГБ. Всё прочие характеристики останутся неизменными, в том числе аккумулятор ёмкостью 5100 мАч и зарядка мощностью 15 Вт, двойные стереодинамики с пространственным звуком Dolby Atmos и Android 12. Обещано даже обновление до Android 13.

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Tab M9 в некоторых странах может сразу выйти с последней версией Android, если разработчики постараются установить её туда ко 2-му кварталу, пишет Phonearena.