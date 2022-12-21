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Появилась фотография видеокарты Nvidia Titan Ada на четыре слота с двумя 16-контактными разъёмами
TDP этого монстра составляет 900 Вт
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YouTube-канал Moore's Law is Dead опубликовал изображение предполагаемой видеокарты Nvidia Titan на архитектуре Ada с графическим процессором AD102. Ранее в этом году сообщалось, что компания работала над картой Titan очередного поколений на GPU AD102-450. Речь шла о головокружительных характеристиках и внушительном внешнем виде. Теперь появилось якобы первое реальное изображение готовой видеокарты.

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Инсайдер Kopite7kimi ранее утверждал, что эта карта на GPU AD102-450-A1 будет иметь 142 потоковых мультипроцессора с 18176 ядрами CUDA. У неё 48 ГБ памяти GDDR6X и 384-битная шина памяти. Карта должна иметь производительность более 100 TFLOP на номинальных частотах.

Ожидается использование чипов модули памяти GDDR6X более высокого уровня со скоростью 24 Гбит/с, дающих пропускную способность до 1,152 ТБ/с. Это на 14% больше пропускной способности памяти карты RTX 4090, где применяется память 21 Гбит/с. TDP карты в 900 Вт вдвое выше, чем у RTX 3090 Ti. Тестовая плата оснащена двумя 16-контактными разъёмами 12VHPWR.

Теперь изображение позволяет увидеть дизайн в стиле Founders Edition серии RTX 40, но с двумя 16-контактными разъёмами. Карта получила прежние серебристо-серое оттенки, но можно увидеть и золотые акценты с выгравированным логотипом Titan. Карта имеет сквозную конструкцию с двумя вентиляторами.

Вполне ожидаемо увидеть два 16-контактных разъёма на карте такого уровня. Некоторые модели RTX 4090 уже обладают ими, как GALAX HOF RTX 4090.

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В данный момент считается, что Nvidia отменила карту Titan. Не исключено, что рассматриваемая модель в своё время будет представлена как RTX 4090 Ti, пишет WCCFTech.

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#nvidia #видеокарты
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