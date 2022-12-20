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Два человека арестованы за попытку контрабанды метамфетамина на $30 млн внутри 3D-принтеров
В принтерах теперь решили ещё и возить наркотики
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На какие только ухищрения не идут люди, пытаясь провезти запрещённые товары, но фантазия контрабандистов не иссякает. В Австралии двум мужчинам предъявлены обвинения в попытке ввезти 30 кг метамфетамина внутри 3D-принтеров.

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The Guardian сообщает, что двое мужчин 33 и 36 лет могут быть высокопоставленными членами международного преступного синдиката. Федеральная полиция Австралии (AFP) и ФБР провели спецоперацию под названием Operation Ironside. Словно в шпионском кино, каждое отправленное через платформу зашифрованных коммуникаций An0m сообщение преступников перехватывалось в течение трёх лет, начиная с 2018 года. В одном сообщении якобы говорилось, что один человек в 2020 году устроил более 30 ввозов метамфетамина в Австралию.

AFP совместно с Австралийской комиссией по уголовной разведке (ACIC) обнаружила заговор с целью импорта 30 кг метамфетамина на сумму около $30 млн внутри 3D-принтеров. Агентства перехватили наркотики ещё в США и до Австралии они не добрались. Один из двух мужчин арестован Тайваньским бюро уголовных расследований в городе Нью-Тайбэй в конце июля, другой в городе Таоюань в октябре. Оба обвинены в незаконной перевозке наркотиков и могут быть приговорены к пожизненному заключению на Тайване.

Контрабандисты выбрали для перевозки уже снятый с производства 3D-принтер Flashforge Creator 3. Это промышленный принтер размером 627 х 485 х 615 мм и весом 52 кг. 30 кг метамфетамина могли попытаться распределить по нескольким принтерам.

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Размеры ноутбуков намного меньше, но контрабанду пытаются скрывать и в них. В ноябре в ноутбуке Gigabyte нашли контрабандный нож. Недавно женщина пыталась въехать в Китай с более чем 200 процессорами Intel и девятью iPhone общей стоимостью около $100000. Она выдавала себя за беременную и прятала всё это в накладном животе. Мужчина пытался провезти через таможню 160 процессоров и 16 гибких смартфона, контрабандисты использовали пластиковую плёнку для прикрепления к телу 256 процессоров. Ещё одна женщина поступила так же с 102 аппаратами iPhone, рассказывает Techspot.

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#контрабанда
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