В Японии недавно рассказали про устройство от компании HTL, способное превратить смартфон на Android или iOS в ноутбук. HTL WitH SY-1238FT на первый взгляд похож на обычный ноутбук. У него 13,3-дюймовая сенсорная панель IPS с разрешением 1920 х 1080, которую можно откидывать назад для работы как с планшетом.
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Внутри находится аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, дающий больше шести часов работы. Есть множество портов для подключения смартфонов или игровых консолей и прочей электроники. Есть отсек для карт памяти microSD. Размеры корпуса составляют 311 х 210 х 14,9 мм, вес 1,2 кг.
Это не первый гибрид ноутбука и смартфона. Больше десяти лет назад Motorola предлагала смартфон Atrix 4G с концепцией Webtop, но популярной она не стала. Asus выпускала Padfone, сочетание смартфона и планшета. В 2018 годы был Razer Project Linda, но дальше концепции дело не сдвинулось.
Предложение HTL отличается тем, что смартфон-компаньон не вставляется в ноутбук, а подключается кабелем. Это устраняет проприетарные аппаратные ограничения и напоминает Samsung DeX, но успех не гарантирован.
Цена в $450 за оболочку для ноутбука может показаться высоковатой, особенно если придётся купить ещё и мощный смартфон к этой оболочке. На Best Buy ноутбук Lenovo Yoga 13,3 дюйма 2-в-1 с процессором Ryzen 5 5500U, 8 ГБ памяти и SSD 256 ГБ стоит $450 и для многих этот вариант проще и дешевле.
Остальные могут купить WitH в магазине Amazon Japan, пишет Techspot.