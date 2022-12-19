Также здесь будут разработанные совместно с Hasselblad камеры

Компания OnePlus до конца зимы собирается анонсировать флагманский смартфон OnePlus 11. Анонс запланирован на 7 февраля в рамках ежегодной презентации. В аппарат вернут две отличительные характеристики смартфонов этого производителя - ползунок оповещений и камеры с брендом Hasselblad. Того и другого нет в модели OnePlus 10T.

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OnePlus не распространяется о своём будущем смартфоне, но уже было немало неофициальных утечек данных и слухов. Их достоверность пока неизвестна, но ждать остаётся недолго. OnePlus 11 может получить обновлённый дизайн, хранилище UFS 4.0 и процессор Snapdragon 8 Gen 2.

Аппарат будет анонсирован в единственном числе, тогда как ранее помимо стандартных версий китайский производитель выпускал модели Pro. Если такое устройство выпустят позже, это будет отличаться от обычного графика релизов OnePlus.

Наряду со смартфоном будут анонсированы наушники Buds Pro 2. Они придут на смену наушникам OnePlus Buds Pro первого поколения, получившим неплохие отзывы. Более подробные сведения о них пока отсутствуют.

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Презентация будет транслироваться в прямом эфире из Индии. Обещаны также некоторые другие анонсы, хотя и не такие важные, пишет Digitaltrends.