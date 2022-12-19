Google Search в воскресенье получил самый высокий объём трафика за свою 25-летнюю историю. Это произошло во время финала чемпионата мира по футболу, о чём написал в Твиттере генеральный директор компании Сундар Пичаи. Google можно считать информационным центром финала, который многие называют лучшим в истории чемпионатов мира (а история эта началась ещё в 1930 году). Рекорды группового этапа и 1/8 финала тоже были побиты, и финал имеет все шансы оказаться самым популярным в истории, но нужно дождаться статистики.
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Благодаря обновлённым функциям поиска, представленным перед чемпионатом мира, Google упростила возможность быть в курсе происходящего. При вводе в поиск «чемпионат мира» наверху демонстрировался специальный раздел со списком предстоящих матчей, датами и местным временем начала. Можно было настроить уведомления на смартфоне для определённых сборных, нажав на иконку колокольчика напротив них.
Сюжетные повороты чемпионата и финала считаются достойными голливудских блокбастеров. Внимание болельщиков привлекала возможность увидеть Кубок Мира в руках Лионеля Месси, которого многие считают лучшим футболистом в истории. Двукратным чемпионом мира в свои юные годы мог стать француз Килиан Мбаппе, в итоге ставший лучшим бомбардиром чемпионата и вторым в истории сделавшим в финале хет-трик. Повороты финальной игры также не позволяли оторваться от экранов, так что рекордное число просмотров вполне закономерно, пишет Engadget.