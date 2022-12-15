Очередные патчи Microsoft не обошлись без проблем

На этой неделе был второй вторник месяца, что означает выпуск ежемесячных обновлений программного обеспечения Microsoft. Эти обновления обычно нацелены на исправление ошибок, но едва ли бывает месяц, когда вместе с улучшениями патчи не приносят новые ошибки и баги. Так произошло и в декабре.

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В патче за август было исправлено несколько ошибок, в том числе одна для критической уязвимости Secure Boot DBX GRUB (KB5012170). У некоторых пользователей при попытке поставить этот патч показывалась ошибка с кодом 0x800f0922. Для исправления ситуации Microsoft предлагает обновить UEFI, что вряд ли по плечу значительной части обладателей компьютеров.

Далее с патчем возникла другая проблема. Пользователи сообщили, что после его установки их системы были переведены в режим восстановления BitLocker.

KB5012170 поначалу выпустили для версий Windows 11 21H2, Windows 10 21H2 и более ранних. Потом оно появилось и в самой последней версии Windows 11 22H2, что подтверждено на панели мониторинга состояния Windows. Страница поддержки KB5012170 была обновлена и включает в себя Windows 10 22H2 и Windows 11 22H2. Всего это обновление приходит на следующие системы:

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В качестве метода обхода ошибки Microsoft продолжает рекомендовать обновление UEFI, пишет Neowin.