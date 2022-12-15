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Microsoft признала ошибку в обновлениях для Windows 11 и Windows 10 22H2
Очередные патчи Microsoft не обошлись без проблем
рекомендации
-32000р на 4080 Gigabyte Gaming
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Ti за 50 тр в Регарде
Новейший i9 13900KF немного дешевле
3070 за 45 тр в Ситилинке
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

На этой неделе был второй вторник месяца, что означает выпуск ежемесячных обновлений программного обеспечения Microsoft. Эти обновления обычно нацелены на исправление ошибок, но едва ли бывает месяц, когда вместе с  улучшениями патчи не приносят новые ошибки и баги. Так произошло и в декабре.

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В патче за август было исправлено несколько ошибок, в том числе одна для критической уязвимости Secure Boot DBX GRUB (KB5012170). У некоторых пользователей при попытке поставить этот патч показывалась ошибка с кодом 0x800f0922. Для исправления ситуации Microsoft предлагает обновить UEFI, что вряд ли по плечу значительной части обладателей компьютеров.

Далее с патчем возникла другая проблема. Пользователи сообщили, что после его установки их системы были переведены в режим восстановления BitLocker.

KB5012170 поначалу выпустили для версий Windows 11 21H2, Windows 10 21H2 и более ранних. Потом оно появилось и в самой последней версии Windows 11 22H2, что подтверждено на панели мониторинга состояния Windows. Страница поддержки KB5012170 была обновлена и включает в себя Windows 10 22H2 и Windows 11 22H2. Всего это обновление приходит на следующие системы:

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
RTX 3070 за 46 тр в E2E4
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

В качестве метода обхода ошибки Microsoft продолжает рекомендовать обновление UEFI, пишет Neowin.

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#microsoft #windows
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