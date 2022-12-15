На этой неделе был второй вторник месяца, что означает выпуск ежемесячных обновлений программного обеспечения Microsoft. Эти обновления обычно нацелены на исправление ошибок, но едва ли бывает месяц, когда вместе с улучшениями патчи не приносят новые ошибки и баги. Так произошло и в декабре.
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В патче за август было исправлено несколько ошибок, в том числе одна для критической уязвимости Secure Boot DBX GRUB (KB5012170). У некоторых пользователей при попытке поставить этот патч показывалась ошибка с кодом 0x800f0922. Для исправления ситуации Microsoft предлагает обновить UEFI, что вряд ли по плечу значительной части обладателей компьютеров.
Далее с патчем возникла другая проблема. Пользователи сообщили, что после его установки их системы были переведены в режим восстановления BitLocker.
KB5012170 поначалу выпустили для версий Windows 11 21H2, Windows 10 21H2 и более ранних. Потом оно появилось и в самой последней версии Windows 11 22H2, что подтверждено на панели мониторинга состояния Windows. Страница поддержки KB5012170 была обновлена и включает в себя Windows 10 22H2 и Windows 11 22H2. Всего это обновление приходит на следующие системы:
В качестве метода обхода ошибки Microsoft продолжает рекомендовать обновление UEFI, пишет Neowin.