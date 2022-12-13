При этом больших отличий в новом чипсете не ожидается

В январе ожидается появление материнских плат на новом чипсете Intel B760. Нынешний чипсет средней категории является не самым привлекательным выбором на фоне конкурента AMD B550. Ценность нового чипсета также выглядит несколько сомнительной.

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IT Home сообщает, что материнские платы на Intel B760 подорожают примерно на 10%. Это снижает их привлекательность, поскольку большого прогресса по сравнению с возможностями B660 в нём не наблюдается.

Intel завершила разработку спецификаций B760 и производители получат их на следующей неделе, а материнские платы должны быть представлены в январе. Ранее сообщалось, что Intel анонсирует чипсеты H760 и B760 на выставке CES 2023 5 января вместе с процессорами Raptor Like не K, а продажи начнутся в том же месяце.

Увеличение цены может сократить спрос на B760, если отличия от B660 будут минимальными. B760 может получить больше линий PCIe 4.0 вместо PCIe 3.0 и на этом всё. Какой толк от этого для покупателей плат средней ценовой категории, сказать сложно, поскольку вряд ли они будут оснащать компьютер самыми продвинутыми компонентами с поддержкой PCIe 4.0.

Мотивацией купить новую плату станет разве что BIOS с поддержкой новых процессоров Raptor Lake. Для значительной части пользователей компьютеров самостоятельное обновление BIOS представляет собой неподъёмную задачу.

Чипсет B760 будет поддерживать ещё и процессоры Alder Lake предыдущего поколения. Будет совместимость с оперативной памятью DDR4 и DDR5. Это позволит установить планки DDR4 при их наличии, подождать снижения цен на память DDR5 и перейти на неё без смены материнской платы.

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Прочие улучшения плат на B760 должны предложить сами производители. Gigabyte, MSI, Asus и остальные могли бы улучшить аудио, питание или порты ввода-вывода, чтобы было больше смысла покупать эти платы. Gigabyte уже показала упаковку материнской платы B760 Aorus Elite, которая мало отличается от коробки плат на B660, сообщает Techspot.