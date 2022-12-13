Излишек запасов бывает на руку покупателям

В рамках нынешнего глобального экономического спада поставки электронных товаров сокращаются, так как люди стараются экономить. Это приводит к избытку запасов. Аналитики полагают, что результатом этого становятся скидки на электронику со стороны производителей.

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Компьютеры, смартфоны, игровые мониторы входят в список товаров, поставки которых по итогам этого года сократятся из-за угрозы глобальной рецессии. Недавний отчёт фирмы Canalys говорит, что поставки компьютеров в США в 3-м квартале уменьшились на 13% и не помогают даже привлекательные рекламные акции.

Фирма IDC тоже говорит нечто похожее. Поставки ПК и планшетов по её прогнозу сократятся почти на 12% году, в следующем году спад продолжится. Это приводит к лишним запасам и насыщению рынка, а это становится поводом снизить цены.

«Производители компьютеров и планшетов в ближайшие месяцы столкнутся с проблемами, поскольку ожидается снижение не только объёма продаж, но и средних отпускных цен», — говорит менеджер по исследованиям IDC в области мобильных и потребительских устройств Джитеш Убрани.

Октябрьский отчёт IDC показал, что поставки планшетов сократились в 3-м квартале на 8,8% за год, а продажи хромбуков снизились на 34%. На будущее прогноз не лучше: ждут падения поставок обычных компьютеров на 5,6% до 281 млн экземпляров в 2023 году и планшетов на 6,7% до 148 млн экземпляров. Потребители неохотно берут даже бюджетные модели из-за роста стоимости жизни.

Ранее были новости о снижении цен на такие компоненты, как твердотельные накопители, оперативная память, видеокарты прошлого поколения. Отсутствие спроса на новую RTX 4080 может сделать дешевле и её, особенно в свете выпуска конкурентов от AMD. В сервисе Steam в лидерах продолжают оставаться недорогие карты прошлых поколений.

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IDC прогнозирует возвращение роста поставок в 2024 году, а до тех пор можно рассчитывать на умеренные цены, считает Techspot.