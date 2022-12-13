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Падение спроса и поставок заставляют производителей снижать цены на компьютеры
Излишек запасов бывает на руку покупателям
рекомендации
-32000р на 4080 Gigabyte Gaming
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Ti за 50 тр в Регарде
Новейший i9 13900KF немного дешевле
3070 за 45 тр в Ситилинке
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

В рамках нынешнего глобального экономического спада поставки электронных товаров сокращаются, так как люди стараются экономить. Это приводит к избытку запасов. Аналитики полагают, что результатом этого становятся скидки на электронику со стороны производителей.

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Компьютеры, смартфоны, игровые мониторы входят в список товаров, поставки которых по итогам этого года сократятся из-за угрозы глобальной рецессии. Недавний отчёт фирмы Canalys говорит, что поставки компьютеров в США в 3-м квартале уменьшились на 13% и не помогают даже привлекательные рекламные акции.

Фирма IDC тоже говорит нечто похожее. Поставки ПК и планшетов по её прогнозу сократятся почти на 12% году, в следующем году спад продолжится. Это приводит к лишним запасам и насыщению рынка, а это становится поводом снизить цены.

«Производители компьютеров и планшетов в ближайшие месяцы столкнутся с проблемами, поскольку ожидается снижение не только объёма продаж, но и средних отпускных цен», — говорит менеджер по исследованиям IDC в области мобильных и потребительских устройств Джитеш Убрани.

Октябрьский отчёт IDC показал, что поставки планшетов сократились в 3-м квартале на 8,8% за год, а продажи хромбуков снизились на 34%. На будущее прогноз не лучше: ждут падения поставок обычных компьютеров на 5,6% до 281 млн экземпляров в 2023 году и планшетов на 6,7% до 148 млн экземпляров. Потребители неохотно берут даже бюджетные модели из-за роста стоимости жизни.

Ранее были новости о снижении цен на такие компоненты, как твердотельные накопители, оперативная память, видеокарты прошлого поколения. Отсутствие спроса на новую RTX 4080 может сделать дешевле и её, особенно в свете выпуска конкурентов от AMD. В сервисе Steam в лидерах продолжают оставаться недорогие карты прошлых поколений.

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
RTX 3070 за 46 тр в E2E4
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

IDC прогнозирует возвращение роста поставок в 2024 году, а до тех пор можно рассчитывать на умеренные цены, считает Techspot.

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#компьютеры
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