На Android появилась возможность выставлять виджеты для YouTube на главный экран. Были представлены два новых виджета, позволяющие быстро искать и перемещаться по приложению. Они выполнены в стиле Material You, чтобы сохранить единообразный внешний вид домашнего экрана. Виджеты имеют несколько ярлыков для определённых функций и категорий YouTube.
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Первый виджет отвечает за поиск на YouTube, избавляя от одного касания при использовании панели Google. Второй виджет, кроме поиска, позволяет быстрее попасть в нужный раздел приложения. Количество кнопок зависит от ширины виджета по горизонтали.
Виджеты YouTube сейчас распространяются среди пользователей систем Android 12 и 13. Для проверки следует нажать и удерживать на пустом месте на домашнем экране, войти в меню виджетов и проверить наличие новых двух. Если их нет на этих версиях системы сейчас, они должны появиться позже, пишет Phonearena.