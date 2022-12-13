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YouTube получил виджеты на Android для более быстрого поиска и просмотра
Два виджета ускорят навигацию по приложению
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-32000р на 4080 Gigabyte Gaming
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3070 Ti за 50 тр в Регарде
Новейший i9 13900KF немного дешевле
3070 за 45 тр в Ситилинке
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

На Android появилась возможность выставлять виджеты для YouTube на главный экран. Были представлены два новых виджета, позволяющие быстро искать и перемещаться по приложению. Они выполнены в стиле Material You, чтобы сохранить единообразный внешний вид домашнего экрана. Виджеты имеют несколько ярлыков для определённых функций и категорий YouTube.

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Первый виджет отвечает за поиск на YouTube, избавляя от одного касания при использовании панели Google. Второй виджет, кроме поиска, позволяет быстрее попасть в нужный раздел приложения. Количество кнопок зависит от ширины виджета по горизонтали.

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5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
RTX 3070 за 46 тр в E2E4
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
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13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Виджеты YouTube сейчас распространяются среди пользователей систем Android 12 и 13. Для проверки следует нажать и удерживать на пустом месте на домашнем экране, войти в меню виджетов и проверить наличие новых двух. Если их нет на этих версиях системы сейчас, они должны появиться позже, пишет Phonearena.

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#android #youtube
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