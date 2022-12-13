Представленные в 2009 и 2012 годах операционные системы Windows 7 и Windows 8 получили в своё время противоположные отзывы пользователей. Первая стала самой популярной в истории, вторая считается неудачной. Теперь поддержка обеих операционных систем официально заканчивается в январе.
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Windows 7 появилась в 2009 году. В течение двух лет примерно 45% владельцев компьютеров установили её. Спустя три года была выпущена Windows 8. Там не было меню «Пуск», зато был плиточный дизайн. Пользователи этого не оценили и система не стала популярной.
В результате через год Microsoft выпустила обновление Windows 8.1. Оно сгладило недостатки Windows 8, но первое впечатление нельзя было забыть. Доля Windows 8.1 не превысила 19,1% среди всех версий Windows. Для сравнения, Windows 7 и Windows 10 до этого уровня добирались за первые восемь месяцев.
Microsoft предлагает два уровня поддержки своих систем, «основной» и «расширенный». Основная поддержка Windows 7 осталась в прошлом в январе 2015 года, а расширенная поддержка завершилась в январе 2020 года. Тогда доля Windows 7 была почти 25%, так что Microsoft расщедрилась ещё на три года платной поддержки.
Эти три года заканчиваются 10 января и система перестанет получать обновления. У Windows 8 основная поддержка закончилась в январе 2018 года, а 10 января завершится расширенная.
Microsoft недавно сообщила, что браузер Edge не будет получать обновления на Windows 7 и Windows 8 после 12 января. Позволяющий Edge отображать веб-страницы вне браузера инструмент Microsoft Webview2 тоже лишится поддержки.
В октябре и Google сообщила, что после января не будет поддерживать Chrome на Windows 7 и 8.1. При этом на Windows 7 работают более 10% компьютеров, а на Windows 8 их 2,53%, напоминает Techspot.