Рекомендованная розничная стоимость гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold 4 в США составляет $1799,99. Тайваньская компания Fomalhaut Techno Solutions оценила стоимость его компонентов, которые вместе обошлись Samsung в $670. Как видим, получить за свой смартфон производитель хочет в два с лишним раза больше.
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Стоимость компонентов смартфона южнокорейского производителя была бы ещё выше, если бы компания часть из них не выпускала сама. Для сравнения, стоимость компонентов iPhone 14 Pro Max равна $501 или 46% от розничной цены. Производство этой модели Apple подорожало на 20% по сравнению с iPhone 13 Pro Max. В первую очередь виноват чип A16 Bionic за $110, тогда как A15 Bionic стоил вдвое меньше.
Такой же рост цены производства может быть и у Snapdragon 8 Gen 2, что не сулит ничего хорошего ценам на аппараты Galaxy S23, Galaxy Z Fold 5 и Galaxy Z Flip 5. Ещё дороже может стать процессор Apple A17 Bionic в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Ultra на техпроцессе 3 нм от TSMC. Тайваньский производитель может поднять цены на пластины выше порога $20000, напоминает WCCFTech.