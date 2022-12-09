Оно будет выпущено на будущей неделе

На следующей неделе состоится релиз мобильной операционной системы Apple iOS 16.2. Одно из её изменений даст возможность менять местами акции, за курсами которых вы следите в приложении. Их можно разместить по капитализации компаний от высокой к низкой. Можно также будет ранжировать акции по изменению цены в долларах, в процентах, символам и названию. Или можно расставить акции вручную.

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Новшеством системы станет функция Apple Music Sing. Она превратит iPhone в караоке-машину, показывающую текст песни и снижающую громкость вокала, чтобы можно было подпевать самому. Для работу этой опции требуется процессор A13 Bionic или новее, то есть iPhone 11 или новее, включая iPhone SE (2022).

Функция Advanced Data Protection добавляет шифрование к резервным копиям данных iCloud в нескольких категориях, о чём уже была отдельная новость. Обновление принесёт два новых виджета экрана блокировки, для лекарств и для сна. Первый быстро открывает расписание приёма лекарств, второй показывает анализ последнего сна.

Обладатели выпущенных в этом году iPhone 14 смогут скрывать обои и уведомления в режиме Always On Display. Некоторым пользователям в этом режиме казалось, что аппарат получает телефонный звонок, поскольку экран постоянно горел. Теперь можно будет сделать этот экран как на Android, информации на нём станет меньше.

Если в настройках функции AirDrop настроено получение файлов от всех, через 10 минут настройка изменится на «Только контакты». Это уменьшит вероятность того, что пользователь получит нежданную посылку от неизвестных получателей, а такие случаи бывали.

Любители спорта с iPhone 14 смогут использовать приложение Apple TV для просмотра игр в прямом эфире на экране блокировки и Dynamic Island. Нужно открыть приложение Apple TV и нажать «Подписаться». Здесь показано, какие игры доступны. В США и Канаде это будут НБА и английская Премьер-лига, в нескольких странах будет доступна Высшая бейсбольная лига.

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Наконец, в приложении погоды от Apple появятся новости iOS, сообщает Phonearena.